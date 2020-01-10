　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林昶佐造勢湧2萬人　蔡英文：台灣要進步，別讓國民黨拿到這席

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文為林昶佐站台。（圖／翻攝林昶佐臉書直播影片）

▲蔡英文為林昶佐站台。（圖／翻攝林昶佐臉書直播影片）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文9日為無黨籍台北市第6選區立委候選人林昶佐站台，她致詞時強調，如果台灣要進步，不想讓台灣的改革被毀掉，就不要讓國民黨的候選人拿到這一席。

林昶佐表示，他已經從前年底最困難的時候，一路拚到去年中還沒有把握，一直拚到今晚現場擠滿2萬人，比2016年的1.5萬人還更多。

蔡英文致詞時提到，人好多，從前面看到後面都是人，她從後面進來也很多人，一時沒搞不清楚哪裡才是後台，看到大家她很開心，來這裡就是要來給林昶佐加油，讓林昶佐可以成功，可以連任，再進立法院服務4年。

蔡英文提到，行程確實很趕，在桃園、新竹車隊掃街，「今天晚上我有三場，這是我的最後一場，他們告訴我這一場應該是最小的那一場，看起來沒有比較小耶！」也知道自己有一個很重要的任務，那就是在晚上10點前講完。

蔡英文提及，希望在這次的選戰裡面，民進黨可以過半，可以跟林昶佐、跟理念相同的候選人一起進入立法院、進入總統府，一起為台灣打拚。

對於中正萬華區，蔡英文說，林昶佐這一席是激戰中的激戰，林昶佐的對手是代表台灣保守反動的力量，如果台灣要進步，不想讓台灣的改革被毀掉，不要讓國民黨的候選人拿到這一席，要不分黨派全力攜手讓林昶佐過關，守住國會進步的一席。

蔡英文還說，林昶佐真的很拚，從落後拚到激戰，從激戰要贏向勝選，林昶佐每一天要到路口、市場掃街拜票，還要到其他選區去支援志同道合的夥伴，這一席如果沒有守住，就是台灣不能往前走的障礙，台灣要繼續往前走，這一席就是關鍵，要讓林昶佐連任好不好？

ET快訊
一夜暴跌8°C夏→冬！急凍12°C「時間點出爐」
女星反台獨不遺餘力！弟竟加入民進黨　她氣瘋了
獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光！「談好條件幫落實」
凱道挺韓喊破100萬人！網神邏輯打臉：台北能住1億人？
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

臉書頭像換起來！蔡英文發動「3:14臉書行動」：作伙來做小英的後盾

林昶佐造勢湧2萬人　蔡英文：台灣要進步，別讓國民黨拿到這席

「分裂投票對民進黨大傷！」綠營憂青年不投票：別讓開票後欲哭無淚

「我一天都沒有偷懶」　蔡英文籲回家投票：讓世界知道台灣人意志

蔡英文沙啞喊話：用選票告訴全世界　台灣不接受一國兩制

影／「滿身是傷痕但不要緊...」陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣未來

TIME專訪／外資、媒體移轉台灣？蔡英文：台商回流6000億「最安全的生產地」

「很多人都很緊張」　蔡英文喊話支持者：不要低估對手、不要分散力量

TIME專訪／香港激烈抗爭一國兩制？　蔡英文：台灣人對中國信賴度大打折扣

TIME專訪／美中貿易出賣台灣？ 蔡英文：川普政府支持台灣有史最強

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

亞太桌球錦標馬國選手心臟突停止台醫師選手神救援 緊急救一命

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

男偶像上節目吃肉...經紀人狂揮手阻止　大前輩氣炸出聲：快吃，我給你撐腰！

臉書頭像換起來！蔡英文發動「3:14臉書行動」：作伙來做小英的後盾

林昶佐造勢湧2萬人　蔡英文：台灣要進步，別讓國民黨拿到這席

「分裂投票對民進黨大傷！」綠營憂青年不投票：別讓開票後欲哭無淚

「我一天都沒有偷懶」　蔡英文籲回家投票：讓世界知道台灣人意志

蔡英文沙啞喊話：用選票告訴全世界　台灣不接受一國兩制

影／「滿身是傷痕但不要緊...」陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣未來

TIME專訪／外資、媒體移轉台灣？蔡英文：台商回流6000億「最安全的生產地」

「很多人都很緊張」　蔡英文喊話支持者：不要低估對手、不要分散力量

TIME專訪／香港激烈抗爭一國兩制？　蔡英文：台灣人對中國信賴度大打折扣

TIME專訪／美中貿易出賣台灣？ 蔡英文：川普政府支持台灣有史最強

HowHow「帶小抄上台表演」被批不尊重！　親自面對寫負評網友：感謝你

元旦後漲價潮來襲！春水堂「珍珠奶茶」貴超過一成　肯德基10日就漲

夏如芝胸口長腫瘤「放7年不管」　一回診…醫曝可怕後果！

楊超越頭髮被剪壞！　吐槽理髮店「根本是屠宰場」：我只想哭

凌晨最新！DC電影《猛禽小隊：小丑女大解放》正式預告　大反派「戴上黑面具」現身

台大女阻擋拒借廁所「門給我關起來！」痛罵警衛　韓粉嗆：妳機Ｘ什麼啊

臉書頭像換起來！蔡英文發動「3:14臉書行動」：作伙來做小英的後盾

大馬大師賽／麟洋三局逆轉退南韓闖8強　李洋一日兩戰雙勝

林昶佐造勢湧2萬人　蔡英文：台灣要進步，別讓國民黨拿到這席

2020總統大選確保供電穩定　台電動員近2千名搶修人力備戰

有禮貌小偷？50歲大叔裸體闖民宅 煮泡麵+玩平板...不偷錢還幫關燈

政治熱門新聞

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光

成人網站力挺民進黨：支持蔡英文

趙少康：我是知識藍都挺韓國瑜了

陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣的未來

韓國瑜造勢宣布突破80萬人　沈玉琳：凱道寫歷史！

媽熬夜寫家書　哭了整夜求投韓

韓國瑜凱道造勢！長髮正妹曝「挺韓3大原因」

百萬庶民怒吼！韓粉直擊民怨國旗海噴淚

韓造勢突破80萬人！網算聚集速度嚇傻

美中貿易出賣台灣？ 蔡英文：川普政府支持台灣有史最強

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

「分裂投票對民進黨大傷！」綠營憂青年不投票：別讓開票後欲哭無淚

更多熱門

相關新聞

蔡英文發動「3:14臉書行動」：作伙來做小英的後盾

蔡英文發動「3:14臉書行動」：作伙來做小英的後盾

2020總統立委大選最後1日，總統蔡英文號召粉絲一起「3:14臉書行動」，透過換臉書頭像，「作伙來做小英的後盾」。

「我一天都沒有偷懶」　蔡英文籲回家投票

「我一天都沒有偷懶」　蔡英文籲回家投票

蔡英文：告訴全世界　台灣不接受一國兩制

蔡英文：告訴全世界　台灣不接受一國兩制

陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣的未來

陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣的未來

蔡英文：台商回流6000億「最安全的生產地」

蔡英文：台商回流6000億「最安全的生產地」

關鍵字：

蔡英文林昶佐2020大選2020台北市立委

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

獨／Keanna流產　謝和弦收砲火盼好聚好散

吞下「3公分異物」！她8年後腹痛送醫

獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光

被謝和弦拋棄！Keanna壓力大到二度流產

Joy承認患體化症！「心理情緒問題」導致生病

成人網站力挺民進黨：支持蔡英文

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

更多

最夯影音

更多
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面