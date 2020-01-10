林昶佐造勢湧2萬人　蔡英文：台灣要進步，別讓國民黨拿到這席

▲蔡英文為林昶佐站台。（圖／翻攝林昶佐臉書直播影片）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文9日為無黨籍台北市第6選區立委候選人林昶佐站台，她致詞時強調，如果台灣要進步，不想讓台灣的改革被毀掉，就不要讓國民黨的候選人拿到這一席。

林昶佐表示，他已經從前年底最困難的時候，一路拚到去年中還沒有把握，一直拚到今晚現場擠滿2萬人，比2016年的1.5萬人還更多。

蔡英文致詞時提到，人好多，從前面看到後面都是人，她從後面進來也很多人，一時沒搞不清楚哪裡才是後台，看到大家她很開心，來這裡就是要來給林昶佐加油，讓林昶佐可以成功，可以連任，再進立法院服務4年。

蔡英文提到，行程確實很趕，在桃園、新竹車隊掃街，「今天晚上我有三場，這是我的最後一場，他們告訴我這一場應該是最小的那一場，看起來沒有比較小耶！」也知道自己有一個很重要的任務，那就是在晚上10點前講完。

蔡英文提及，希望在這次的選戰裡面，民進黨可以過半，可以跟林昶佐、跟理念相同的候選人一起進入立法院、進入總統府，一起為台灣打拚。

對於中正萬華區，蔡英文說，林昶佐這一席是激戰中的激戰，林昶佐的對手是代表台灣保守反動的力量，如果台灣要進步，不想讓台灣的改革被毀掉，不要讓國民黨的候選人拿到這一席，要不分黨派全力攜手讓林昶佐過關，守住國會進步的一席。

蔡英文還說，林昶佐真的很拚，從落後拚到激戰，從激戰要贏向勝選，林昶佐每一天要到路口、市場掃街拜票，還要到其他選區去支援志同道合的夥伴，這一席如果沒有守住，就是台灣不能往前走的障礙，台灣要繼續往前走，這一席就是關鍵，要讓林昶佐連任好不好？