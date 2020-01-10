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屋主火災逃難躲廁所！救出已變「燻黑遺體」　消防員見屍嘆：犯致命錯誤

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記者趙蔡州／綜合報導

高雄苓雅區凱旋二路一棟民宅9日發生火災，屋主發現火勢後逃到3樓打119求救，卻在跟勤值中心通話時疑似被濃煙嗆昏，消防員趕到後一邊滅火一邊找人，不幸在三樓的廁所中發現他的遺體，已經全身燻黑沒有生命跡象。現場消防指揮官看了就感嘆，廁所的門並不耐高溫，一下子就被融化掉了，相當遺憾。

事件發生在9日中午12時許，高雄苓雅凱旋二路一棟民宅從2樓起火燃燒，60歲謝姓屋主第一時間往三樓逃難，跑進廁所一邊避難一邊打119求救，他告訴勤值中心自己困在三樓無法逃離，勤值中心立刻教導他關門，躲進安全空間並拿毛巾塞門縫等待救援，但他卻始終沒有回應。

▲▼ 凱旋路火警 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲屋主打電話求救中被嗆昏，警消救出時已經全身燻黑、失去生命跡象。（圖／記者洪正達翻攝）

勤值中心發現謝男沒有回應，趕緊通報正在前往現場的消防隊，「報案人已經沒有音訊了，報案人是屋主，受困在3樓，請注意人命的搜救」。消防員抵達後立刻設置水線滅火，同時一邊挺進已經燃燒的3樓找人，最後在3樓廁所發現謝男，但對方已經被濃煙嗆昏，全身燻黑已經沒了生命跡象。

現場消防指揮官王崇旭表示，「廁所的門有關起來，但是廁所那個門……它不耐高溫，所以一下子就被高溫給融化掉」，而門融化後導致黑煙入侵，進而讓謝男被嗆暈昏門，謝男送醫搶救後仍然宣告不治，至於詳細的起火原因仍待火調人員鑑定才能釐清。

▲▼ 凱旋路火警 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲發生火災時絕對不要躲進廁所或浴室。（圖／記者洪正達翻攝）

其實過去許多的火災案例就能分析，民眾逃生躲進廁所的死亡率相當高。經常宣導火災自救資訊的消防署前組長林金宏表示，碰上火災若現場沒有濃煙，就都可以選擇往下逃生，而且「能往上逃就一定能往下逃」，不要再有一定要往頂樓逃生的觀念。

如果真的逃不了，也要選擇有對外窗的房間當作避難房間，「最重要的是一定要關門阻止濃煙進入」，就算房門是木頭門，關上門也一定有用，同時記住絕對不要躲進廁所或浴室，廁所門大多是塑膠門沒有防火功能，只要接觸高溫就燒熔，加上萬一沒有對外窗口，空氣無法流通、也無法呼救，躲廁所幾乎等於送死。

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