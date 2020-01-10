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台大女阻擋拒借廁所「門給我關起來！」痛罵警衛　韓粉嗆：妳機Ｘ什麼啊

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▲▼台大女阻擋拒借廁所「門給我關起來！」痛罵警衛　韓粉嗆：妳機Ｘ什麼啊。（圖／翻攝Chita Tsao臉書）

▲台大女拒借廁所「門給我關起來！」痛罵警衛。（圖／翻攝Chita Tsao臉書，下同） 

記者許力方／台北報導

大選倒數第二夜，國民黨總統參選人韓國瑜在凱道舉辦造勢晚會，從傍晚到晚間10時，號稱現場湧入100萬人，附近廁所也擠得水洩不通，大排長龍。一段直播影片瘋傳臉書，一名台大女研究生站在醫學院門口，與韓粉發生爭執，阻擋進校借廁所，痛罵駐衛警毫無作為，要求拍攝、公開其姓名，最後引來院長關切，並改以換證方式外借廁所。

「這裡是醫學院門口，你有識別證嗎？這邊要識別證才能進入，這邊是學校欸，外面有流動廁所！」台大學生9日傍晚5時許在臉書直播，一名佩戴識別證的女研究生站在門口阻擋人潮進校上廁所，並站在鏡頭前痛斥「駐衛警沒有在保護學生安全，甚至指引這些人廁所路線！」「完全沒有識別證！」

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▲▼台大女阻擋拒借廁所「門給我關起來！」痛罵警衛　韓粉嗆：妳機Ｘ什麼啊。（圖／翻攝Chita Tsao臉書）

▼號稱100萬人凱道挺韓！支持者大散場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」。（圖／記者湯興漢攝）

數名韓粉被阻擋在外，有人喊「唉唷好棒喔」、「借或不借一句話？講半天就是不借廁所。」期間女學生持續高喊「沒有識別證」，一名女韓粉也氣得回嗆「我聽到了！」女學生仍不滿重複喊話，「這邊是學校，沒有識別證就不能進來」、「好多人在這邊喧嘩，完全棄之不顧學校、病人安全」，接著痛罵駐衛警根本不在乎學生權益，「我們帶的識別證根本就是狗屁」。

一名韓粉阿伯一度激動到快說不出話，女研究生趕緊上前說「伯伯，你不要太激動，我怕你高血壓，我還要救你欸！」一旁韓粉氣得回嗆：「你機Ｘ什麼啊？你神經病！我告你！」還有人在旁罵「沒有人道」，她高興得喊：「我有年終了！」

女研究生氣呼呼繼續痛斥「門給我關起來」、「沒有識別證就是出去！」一旁男學生邊拍攝邊附和，「警察在不做為就要報警了。」結果一名韓粉上前，男學生高喊「碰到我，你就死定了！」女研究生接著向警衛大喊：「明天也是一樣都不准給我開！」接著要求現場學生拍清楚警衛的臉，並高喊其姓名，痛批「那我們識別證掛屁啊？」

警衛趕緊關門擋人，女研究生與警衛爭執「以前的陋習不應該現在還是一樣的陋習」、「可見你們都沒有認真執勤，隨便一個人都可以進來。」最後她也對著鏡頭透露，「其實一個人要面對這麼多人，我心裡也很害怕，但對的事情就是對的事情，錯的就是錯的，今天有這樣的規定，我們都有遵守，為何他們就不用？駐衛警為何不是維護學生權益，而是引導他們來上廁所？」

女研究生質疑，「我們的學校是讓人家上廁所的地方嗎？」駐衛警沒有作用，那根本就不需要成立，浪費資源浪費錢。最後院長也趕到現場協調，決定依照換證外借廁所，名額僅限30人，多餘的就排隊。

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