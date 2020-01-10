2020大選總複習／藍綠拚過半　19政黨大亂鬥搶34席不分區

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

2020大選僅剩不到24小時，總統選舉不僅是這次大選的主旋律之外，各陣營也積極搶攻立委席次。《ETtoday新聞雲》整理各政黨所推出的不分區立委名單，帶您快速瞭解「政黨票」，投下出手中神聖的一票。

民眾這次將會拿到3張選票，分別為「總統、副總統」、「區域立委」、「政黨票」。同樣是立委選戰，「區域立委」是依照選區劃分，各政黨在當地推出候選人，民眾依自家選區選出一名區域立委。「不分區立委」則是依照各政黨得到的「政黨票」得票率分配席次。

目前國會共有113席立委席次，區域立委佔73席、原住民立委6席、不分區立委34席；只要「政黨票」得票比率達5％以上政黨，可參與分配這34席。這次立委選舉有不少小黨竄出，共計有19個政黨，216位不分區立委，雙雙創下新高。

其實，不分區立委的設計，是為了平衡地方與中央的政策方向，以推動國家發展。各政黨也會依照「代表性」、「專業性」、「問政能力」或是「政治利益分配」等，排列人選名單。

▲游錫堃、蔡壁如、邱毅、吳敦義。（合成圖／ETtoday資料照）



一、民進黨不分區立委名單：

1.吳玉琴（立委）

2.洪申翰（綠色公民行動聯盟副秘書長）

3.范雲（社民黨前召集人）

4.羅美玲（南投縣議員）

5.邱泰源（立委）

6.周春米（立委）

7.游錫堃（行政院前院長）

8.柯建銘（民進黨立法院黨團總召）

9.管碧玲（立委）

10.莊瑞雄（立委）

11.沈發惠（前立委）

12.林楚茵（主播）

13.施義芳（立委）

14.游萬豐（前世界台灣商會聯合會總會長）

15.歐蜜・偉浪（台灣原住民族部落行動聯盟秘書長）

16.湯蕙禎（桃園市政府民政局長、桃園市客家文化基金會董事）

17.陳靜敏（立委）

18.黃奕睿（會計師公會全聯會理事長）

19.許忠富（前雲林縣麥寮鄉長）

20.張菊芳（法扶基金會董事、律師）

21.呂建德（中正大學社會福利系教授）

22.陳培瑜（兒童閱讀教育推廣教師）

23.顏聖冠（前台北市議員）

24.李淑芬（礁溪鄉農會績優總幹事）

25.柯富揚（中醫師公會全聯會理事長）

26.黃金舜（藥師公會全聯會理事長）

27.林愛龍（台灣海洋保育與漁業永續基金會執行長）

28.董建宏（前台灣勞工陣線協會理事長）

29.林世嘉（醫界聯盟基金會執行長，前立委）

30.黃帝穎（永社理事、律師）

31.趙心瑜（民進黨台北市黨部執行長）

32.蔣念祖（台北市婦女新知協會理事長）

33.楊聰榮（台灣新住民人權協會理事長）

34.楊懿珊（民進黨新聞部主任、台中市政府前文化局主秘）

二、國民黨不分區立委名單：

1.曾銘宗（立委）

2.葉毓蘭（前警大教授）

3.李貴敏（前立委）

4.吳斯懷（退將）

5.鄭麗文（前立委）

6.林文瑞（全國農田水利會長）

7.廖婉汝（屏東縣黨部主委）

8.翁重鈞（前立委）

9.吳怡玎（高盛集團前總裁）

10.陳以信（前總統府發言人）

11.張育美（中常委）

12.李德維（中常委）

13.溫玉霞（台商）

14.吳敦義（國民黨主席）

15.謝龍介（台南市議員）

16.車宜靜（救國團主任葛永光的妻子）

17.牛春茹（國民黨全國黨代表）

18.曾文培（中常委）

19.李玉蟬（心理諮商師）

20.王裕文（台灣勞工總工會理事長）

21.王桂芸（前台北榮總護理部主任）

22.耿繼文（中華民國退休警察協會總會長）

23.侯佳齡（中常委）

24.謝瀛華（台北醫學大學附設醫院家醫科醫師）

25.邱素蘭（會計師）

26.張智倫（前立委張慶忠之子、會計師）

27.李惠蘭（台北市學校教育產業工會理事長）

28.連元章（世界華商經貿聯誼總會創會會長）

29.許謹如（懷寧國際醫控公司國際醫療部長）

30.林有志（國民黨組發會主委）

31.黃璉華（中國醫藥大學護理系教授）

三、時代力量不分區立委名單：

1.陳椒華（台灣水資源保育聯盟理事長）

2.邱顯智（前時代力量黨主席）

3.王婉諭（小燈泡媽媽）

4.黃國昌（立委）

5.翟本喬（前台北市政顧問）

6.關心羚（獸醫）

7.王幗英（台灣會計師金控副總）

8.陳永興（民報發起人）

9.吳佩芸（時代力量秘書長）

10.白卿芬（台灣經濟研究院負研究員）

11.趙芸菁（在地文創家）

12.詹智鈞（屏東基督教醫院神經內科主任）

四、台灣民眾黨不分區立委名單

1.賴香伶（台北市勞動局長）

2.張其祿（國立中山大學政治經濟系特聘教授兼社會科學院院長）

3.高虹安（鴻海科技集團工業大數據辦公室主任）

4.邱臣遠（世界台商總會青商會秘書長）

5.蔡壁如（台北市府顧問）

6.楊博宇（十大傑出青年／建築師）

7.吳欣盈（新光人壽慈善基金會執行長）

8.詹翔欽（獨臂青農／翔琪檸檬茶創辦人）

9.陳琬惠（社團法人台灣公益團體自律聯盟秘書長）

10.林國成（台北市議員／臺北市總工會理事長）

11.孫智麗（財經專家）

12.楊弘仁（桃園敏盛醫療集團執行長）

13.黃瀞瑩（台北市府副發言人）

14.馮啟彥（苗栗大千綜合醫院外科部主任）

15.江惠儀（中華電信工程師）

16.羅義興（台北市立大學理學院院長）

17.陳思宇（台北市政府前觀傳局長）

18.魏安國（立法院預算中心副研究員）

19.李思慧（職業護理師）

20.傅郁揚（通霄鎮民代表）

21.何容君（台北醫學大學口腔衛生學系助理教授）

22.端木正（精華會計師事務所會計師）

23.陳安芃（工業技術研究院研究員）

24.何松穎（台北市立聯合醫院家庭醫學科主治醫師）

25.周思廷（北大法學碩士）

26.李家齊（花旗銀行襄理）

27.吳靜怡（藝世代有限公司負責人/嘉基文創有限公司總經理）

28.張學翰（音樂製作人）

29.周芳如（臺灣室內樂藝術推廣協會行政總監）

五、親民黨不分區名單

1.滕西華（身心障礙聯盟秘書長）

2.李鴻鈞（親民黨立法委員）

3.宣明智（聯華電子榮譽副董事長）

4.劉宥彤（永齡基金會執行長）

5.陳怡潔（親民黨立法委員）

6.張碩文（親民黨組織部主任）

7.施壽全（前馬偕醫院院長）

8.李海同（青溪總會指導顧問）

9.蔡沁瑜（永齡基金會副執行長）

10.高瀚（德國音樂博士／原住民）

11.游文人（中華大學講座教授）

12.陳秀玲（楊梅區陳姓婦女宗親會理事長）

13.黃文卿（中華民國旅行品保協會理事）

14.李本玠（大道旅行社董事長）

15.黎淑慧（明新科技大學副教授兼多元族群文化中心主任）

16.彭瓊芳（台北市生物技術服務業商業同業公會榮譽理事長）

17.劉宗夏（文字工作與金融投資／青年代表）

18.林昊宜（原住民青年代表）

19.趙偉伶（義守大學行銷管理講師）

20.蕭涵方（信榮整合行銷有限公司董事長）

21.陳一夫（廣先堂生技製藥總經理）

22.吳方宜（國際人道救援組織志工）

六、新黨不分區立委名單：

1.邱毅（前立委）

2.陳麗玲（前桃園縣觀光行銷局長）

3.沈采穎（藥師公會全國聯合會理事長）

4.王炳忠（新黨發言人）

5.賀樺（新住民）

6.林明正（新黨文宣委員會副主委）

7.黃乃芸（毒物學博士）

8.龐文楚（牙醫師）

9.郝永瑞（新黨副秘書長）

10.楊世光（財經專業媒體人）

七、綠黨不分區立委名單：

1.鄧惠文（醫師）

2.高成炎（綠黨創黨召集人）

3.王浩宇（桃園市議員）

4.李菁琪（律師）

5.張佑輔（台灣農業讚創辦人）

八、台灣基進黨不分區立委名單：

1.成令方（前高醫性別所教授）

2.陳奕齊（台灣基進主席）

3.空白

4.吳欣岱（血管外科醫師）

5.陳冠榮（高雄氣爆自救會會長、醫師）

6.何澄輝（「外國代理人法」起草人）

7.李雨蓁（台灣基進組織部主任）

九、國會政黨聯盟不分區立委名單：

1.徐欣瑩

2.張宗傑

3.王靜亞

4.陳漢洲

5.李宗芹

6.余艇

十、台灣維新黨不分區立委名單：

1.賀德芬（台大法律學院名譽教授）

2.萬淑娟（西拉雅文化協會理事長）

3.曾吉郎（台語文身障創作者）

4.蔡惠蘭（原住民廣播電台Alian F M96.3「法律。我最懂」主持人）

5.詹昭能（世新大學社會心理學系主任）

6.蘇煥智（台灣維新發起人暨召集人）

十一、一邊一國行動黨不分區立委名單：

1.陳昭姿（前藥害公會董事長、一邊一國行動黨發言人）

2.鄭新助（高雄市議員）

3.朱孟庠（前李登輝基金會副秘書長）

4.楊其文（一邊一國行動黨召集人）

5.張文翊（前中國時報總編輯）

6.陳水扁（前總統）

十二、喜樂島聯盟不分區立委名單：

1.林秀霞（前華視副總經理）

2.施正鋒（喜樂島聯盟副主席）

3.高大成（法醫）

4.李素貞（藝術創作者）

5.張君瑜（教師）

6.林東徵（高雄市警察局刑事鑑識中心警務員）

十三、安定力量不分區立委名單：

1.朱竹元

2.陳曉虹

3.毛嘉慶

4.馮瑞珠

5.裘佩恩

6.林秋屏

7.吳萼洋

8.李允佳

9.洪正一

10.蘇美玲

十四、合一行動聯盟

1.彭迦智

2.龍傅若瑋

3.郝淑薏

4.廖金河

5.孫成玉

6.張宜興

7.周美雲

8.林傑忠

十五、中華統一促進黨

1.謝啟大

2.丁炳仁

3.何建華

4.馬銀海

5.李承龍

6.張瑜庭

7.張安樂

十六、勞動黨

1.羅美文

2.王娟萍

十七、宗教聯盟

1.朱武獻

2.翁瑋鍼

3.呂玲玲

4.閔代璽

5.呂錫勲

6.袁慧心

7.吳亮儀

8.陳建平

十八、台灣維新

1.賀德芬

2.萬淑娟

3.曾吉郎

4.蔡惠蘭

5.詹昭能

6.蘇煥智

十九、台澎黨

1.鄭自才

2.黃聖峰

3.楊神龍

4.林碧如

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