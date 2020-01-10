陳其邁催涙力喊：用盡生命所有力氣建設高雄　高雄選前之夜大打溫情牌

記者陳豐德／高雄報導

民進黨高雄選前之夜「光復高雄」6點準時開場，暖男陳其邁打頭陣，酸韓國瑜「這一年來，我們短暫沒有高雄市長」，並打溫情牌說未來的四年，蔡英文總統跟民進黨我們絕對保證，「會用生命來捍衛我們的國家，我們會用盡生命所有力氣來建設高雄」，一席喊話瞬間讓台下支持者紅了眼眶，而不到六點半空拍畫面就快塞不下現場人潮。

陳其邁上台便說，各位長輩，或許你們子孫正在趕夜車，有很多年輕朋友，懷著興奮焦慮的心情要回來投票，也許他不斷在望著窗外的景色，心裡想著異鄉的酸甜苦辣感受，也許他已經回到家，跟所有高雄的家人團聚。

▼高雄鳳山選前之夜陳其邁打頭陣，大喊民進黨會用盡生命所有力氣來建設高雄。（圖／記者吳奕靖攝）



陳其邁還說這一年來，很多人問我，其邁你們感受是什麼，我常常台北高雄來往，曾經痛苦，曾經難過到不能自己，我也曾經為了高雄、為了台灣，咬緊牙根義無反顧，去年的投票結果，讓很多高雄人認為我們失去了我們的故鄉，但是心之所在就是我們的故鄉，我們的故鄉永遠都在，需要我們更愛護他。

陳其邁也不忘酸韓國瑜，「雖然在一年多來，我們短暫沒有高雄市長，但是這種感覺，真的是讓我們更心疼我們的高雄」。他說，明天天一亮，我們就要投票，這一年來我跟蘇貞昌院長，在台北用盡我們的力氣，每一分每一秒都希望能夠拚出有感政績，蘇院長日也拚晚也拚，拚到身體差，國民黨還奚落蘇院長，但這一年來我們認真打拼，因為高雄是我們心愛的故鄉，台灣是我們心愛的國家。

▼不到七點現場已經喊出突破15萬人。（圖／記者吳奕靖攝）



陳其邁也強調，民主的價值就在這裡，雖然有時候我們會覺得黯淡無光，但天總是有亮的時候，明天過後，我們台灣還是一個美麗的國家，即使對方的政治主張跟我們不一樣，誠如去年我敗選時我所說的，我們都是高雄人，我們都是台灣人，也只有淚水跟汗水的滴落，我們才能愛護高雄、守護高雄。

最後陳其邁向選民吶喊，「未來的四年，蔡英文總統跟民進黨我們絕對保證，會用生命來捍衛我們的國家，我們會用盡生命所有力氣來建設高雄，拜託大家、感謝大家」一番溫暖發言相當催淚，支持者也在台下大喊「謝謝其邁」，成功替蔡英文上台前暖場。

▼鳳山選前之夜空拍畫面，人潮快擠爆會場。（圖／翻攝自臉書民進黨）



▼選前之夜找來樂團開場，以光復高雄為主題。（圖／記者吳奕靖攝）



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