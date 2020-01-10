藍軍大團結齊聚成功國宅　朱立倫挺林奕華：最在地的大安區女兒

▲朱立倫幫林奕華造勢。（圖／林奕華辦公室提供，下同）

政治中心／台北報導

距離選舉結束不到十小時，韓國瑜競選總部主委朱立倫、前台北市長郝龍斌、立委蔣乃辛、台北市議長陳錦祥、國民黨新生代議員以及大安區里長齊聚成功國宅，共同為國民黨大安區立委候選人林奕華加油打氣，預祝林奕華高票當選。

在選前最後一天，林奕華選擇以車隊掃街的方式，走遍大安區每一個角落。一早先由蔣乃辛委員、陳錦祥議長等人接續陪同，從林奕華臥龍服務處出發，下午車隊走進成功國宅與朱立倫主委、郝龍斌前市長及國民黨新生代議員、大安區里長齊聚成功國宅，象徵藍軍大團結，中華民國迎向成功。林奕華車隊沿途受到許多民眾熱情歡迎、鞭炮聲不絕於耳。

朱立倫表示，林奕華是最在地的大安區女兒，成長、求學到從政服務都在大安區，是非常專業的教育立委。這次選舉對中華民國的未來而言非常重要，請大家在最後關鍵時刻幫總統候選人韓國瑜、大安區立委候選人林奕華與所有其他國民黨提名的區域立委候選人拉票、催票，明日再投票，務必要票票入櫃，確保中華民國的勝利。

郝龍斌表示，林奕華是軍公教家庭出身，一定最能了解軍公教的需求。軍公教為了國家犧牲奉獻，常常是犧牲自己的家庭，如今卻被民進黨政府無情的對待、大砍退休金。因此，唯有讓同樣是軍公教家庭出身的林奕華續留立法院，才能維護軍公教的權益與尊嚴。

林奕華表示，此次競選第一個選舉行程就是到成功國宅向里長以及住戶請益，選舉最後一天也特別走進成功國宅，象徵有始有終，最後一定成功。未來，自己將接棒蔣乃辛委員，繼續替成功國宅服務。林奕華也呼籲所有大安區選民，一定要集中選票，不能分票，務必將總統票投給二號韓國瑜、立委票投給三號林奕華、政黨票投給九號國民黨。唯有國民黨勝利、下架民進黨才能撥亂反正，捍衛中華民國。