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凱道造勢後韓國瑜臉書感性吐922字　連說3次「謝謝今晚的每個你」

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▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,總統候選人韓國瑜講話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜結束凱道激昂的造勢，隨即在臉書感性PO文，連說3次「謝謝今天晚上的每一個你」。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜9日在凱道舉辦造勢活動，就在晚會結束一個多小時後，他隨即在臉書PO出922字的長文，感謝韓粉熱情力挺，「謝謝今天晚上的每一個你，祈禱1月11日我們能一起敲響『台灣安全、人民有錢』的希望鐘聲，讓中華民國再次歡鑼喜鼓、響亮世界。」

韓國瑜在PO文中提到，自己見證過政治家如何運用遠見和魄力，讓一個國家用10年起飛、創造30年繁榮，2020年剛好是新竹科學園區40週年，這裡為台灣帶來每年超過兩兆新台幣的產值，所以他當天特地前往前行政院長孫運璿的紀念館，重溫蔣經國、李國鼎以及當年竹科第一批企業家、科學家的遠見與魄力，期許自己、張善政以及200多位國政顧問團，也能為台灣的下一個世代種下華枝滿春。

「我們已經為中華民國擬定出一套，至少保證未來30年福國利民的政策大綱。」韓國瑜表示，在踏上投票前48小時凱道勝利晚會的舞台之前，他不斷告訴自己，身為政治人物永遠勿忘先賢、勿忘初衷，而身為領導者最重要的責任和義務就是敬天愛人、為民服務，「禿子跟著月亮走，民意就是政府的月亮，月亮代表我的心。」

接著，韓國瑜抨擊民進黨為了權力和選票，都是鴨霸執政、草率改革，例如年金改革與一例一休制度，不僅倉促行事、缺乏完善溝通，也背棄當初對人民的承諾，甚至造成世代對立與勞資爭議，另外還有錯誤政策導致高昂電費、人民批評政府施政卻要被約談，還有一堆淹水、蚊子館、豆腐渣工程，國際方面也是一直被國際貿易組織拒於門外，更別說雪崩式的外交，「台灣的出路被民進黨帶進了一個『奧運可以中華台北、衛生不能中華台北』的鬼打牆裡面。」

▲▼韓國瑜凱道造勢主辦單位稱現場突破20萬人。（圖／記者湯興漢攝）

▼▲凱道造勢現場擠滿手舉國旗的韓粉，主辦單位在晚間8時宣布，現場人數已達到80萬。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼韓國瑜凱道造勢主辦單位稱現場突破20萬人。（圖／記者湯興漢攝）

最後，韓國瑜呼籲支持者明日（11日）一起站出來投票，「我認為這3年半以來早已民心思變，今晚（指9日凱道造勢晚會），你們每一個站出來（的人），在凱達格蘭大道排出旗海飛揚的『大』字，相信都是為了讓自己或是台灣下一代能夠擁有一個更美好的未來。」

韓國瑜說，雖然台灣的土地只占全球土地的0.024％，但台灣人擁有海洋精神與大國眼界，「謝謝今天晚上的每一個你，祈禱1月11日我們能一起敲響『台灣安全、人民有錢』的希望鐘聲，讓中華民國再次歡鑼喜鼓、響亮世界。」

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