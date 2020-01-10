「二師兄」被出征？神級顛倒文「每一票，都很重要」萬人推爆　2天後粉專沒了

▲鄉民討論二師兄粉專被消失。（圖／翻攝批踢踢）

記者葉國吏／綜合報導

2020總統大選投票日倒數24小時，許多人在臉書紛紛發文呼籲大家在1/11出門投票，其中一位批踢踢名人「二師兄」日前在臉書發表一篇「顛倒文」催票，短短幾小時就超過3萬網友讚爆、分享，但文章發表2天後，二師兄的粉專就被消失，也引起批踢踢鄉民討論。

二師兄在8日發表一篇「每一票，都很重要」的催票文，文中寫道：

「每一票，都很重要。」

我希望大家能明白，

這是一句毫無邏輯的幹話。

數百萬票才能選出一位總統，其實你投不投根本沒差。

我相信，台灣的未來會因為你我的選擇而有所不同。

但不會是在現在這種情況下。

我很懶，也很怕麻煩，大多數時候只想管好自己的生活。

我知道，回家投票不一定會成功，不回家卻可以很輕鬆。

至少我能夠確定，在這周末結束的時候，自己不必為了舟車勞頓感到後悔。

我無法斷言誰會上，也不能保證誰上了就一定會發生什麼事。

我可以坦白告訴你，

總有一天，大家都會變成那種聚餐前不挑餐廳、事後才抱怨餐點難吃的人。

總有一天，大家都會變成那種旅遊前不排行程、事後才抱怨景點無聊的人。

而我最害怕的就是，

我身邊的大多數的人都非常熱衷政治，

這種觀念將使社會變得混亂。

有關未來的一切都讓別人替我決定就可以了，

我的想法很簡單，

反正勝負已定，何必浪費時間浪費金錢回家投票？

千萬不要覺得，

你我的參與真的很重要。



親愛的朋友，如果你看到這裡還不覺得奇怪，希望你由下往上再看一次。

此篇文章8日發表後引起眾多網友朝聖，按讚數迅速突破3.5萬、超過2千次分享。不過10日有鄉民發現，二師兄的臉書粉專已經搜尋不到，而且這篇文章也已經消失，引起鄉民討論，推文說「被韓粉出征了吧？」、「真的寫的不錯」、「這顛倒文真的讚」。

▼網友抄寫二師兄的神級顛倒文 。（圖／翻攝自Facebook／Writing for Life：為生活而寫）