宜蘭挺陳歐珀　蔡英文籲：不要讓吳斯懷葉毓蘭和派系班師回朝

記者羅志華／綜合報導

選舉最後倒數！民進黨總統候選人蔡英文9日晚間舉辦「勇敢自信護台同行」造勢大會，人潮擠爆現場、旗海飄揚，還有海外民眾特地回來支持，當總統蔡英文7點35分上台時，活動來到最高潮，蔡英文強調政黨票要支持民進黨，不然像吳斯懷、葉毓蘭這樣的人，將在國會阻礙改革。

▲蔡英文9日宜蘭造勢，強調政黨票集中讓民進黨國會過半，不然會讓像「吳斯懷、葉毓蘭」這樣的人，阻礙改革。（圖／記者游芳男攝）

民進黨9日宜蘭的造勢場上，由立委候選人陳歐珀、民進黨主席卓榮泰、前行政院長游錫堃接連上台致詞，陳歐珀提出將陽明大學醫院蘭陽院區的政績，更喊出「高鐵延伸宜蘭」，強調若蔡英文連任，一定加速完成宜蘭的建設。

卓榮泰強調，政黨票「不要被分走、不要被配走，政黨票留給我」，表示民進黨不分區的名單裡，沒有「葉毓蘭、吳斯懷」；卓榮泰說，若民進黨2018年選輸之後都沒改變，民眾為了懲罰，政黨票不投民進黨他可以接受，但如果民眾以為民進黨「夠強壯了」，要把政黨票分散，對民進黨來說一樣是懲罰。

▲蔡英文自稱「台灣隊長」，需要熱愛民主的「台灣隊友」在1月11日站出來支持。（圖／記者游芳男攝）

前行政院長游錫堃，則舉出香港近日百萬人上街抗議，民眾「被自殺、被跳樓」的事件，指出就是因為上一代香港人沒有盡到「守護」的責任，所以香港現在才會這樣，他細數了台灣20多年來發生的事件，強調台灣民主一路走來不容易，這次選舉一定要守護好台灣的民主，子孫才有幸福。

蔡英文晚間7點35分上台時，活動來到最高潮，更因民眾熱情歡呼，讓她等了幾秒才能開口，蔡英文先是問大家選舉「緊不緊張」，表示若大家都不緊張，那她可就緊張了，強調這次選舉不能看輕對手，一定要出來投票。

蔡英文舉年金改革等政策，強調國會要繼續過半，改革之路才能延續，不然只會讓吳斯懷、葉毓蘭這樣的人阻礙改革，並指出國民黨近日鋪天蓋地的廣告，批評韓國瑜選舉資源豐富，卻自稱「庶民」，她問在場民眾「大家是不是真的要把國家，交給一個只會講空話的總統，又要回到過去92共識、依靠大陸過生活的日子？」

蔡英文強調，近日中東變化，她已開會確保政府在股市、匯市、能源、台海做好妥善準備，強調這時候安定民心，就是政府最重要的事，未來國艦國造也會在宜蘭創造許多就業機會，她這個「台灣隊長」，需要各位熱愛民主的「台灣隊友」在1月11日站出來，支持民進黨繼續改革。