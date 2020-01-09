焦慮到睡不著！媽熬夜寫家書「哭了整夜」求投韓　2兒子已讀不回

▲韓國瑜造勢大會上韓粉展現熱情，這次選舉也成了世代落差之戰。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃君瀚／綜合報導

2020總統大選進入最後割喉戰階段，各黨候選人卯足全力催票，也牽動了無數支持者的心。網路上就傳出多起爸媽與孩子政治理念不合，在通訊軟體上、現實生活中針鋒相對，就是不想放棄多拉一張選票，睡不著、連日流淚，緊張情緒繃到了最高點。

有韓粉媽媽日前在「韓家軍」社團留言，表示為了向孩子、媳婦拉票，整個晚上睡不著，流著眼淚寫著家書，「媳婦回答，一位說好，一位說OK，二個兒子已讀不回。」她慶幸平常對媳婦很不錯，相信最後關頭一定會投韓，但兒子卻讓她憂心不已，「今天又睡不著，我好緊張，這慢（漫）長的三天很難嗷（熬），怎麼辦？」

「如果還沒決定賣我個帳好嗎？」網友今（9）日在PTT上分享與老媽的LINE訊息對話，即將住院的她擔心投票日無法請假，盼孩子能代替投韓一票，「看在你爸份上，快80（歲）了還自己坐車到台南參加活動，我知道這種邀（要）求不對，真是不行我也無話可說。」

▲網友公開與韓粉媽媽的LINE對話截圖。（圖／翻攝PTT）

另一位網友也在PTT分享他家的狀況，比起前2位父母聲聲溫情呼喚，他的家長就明顯是情緒勒索了，「耍賴、裝死、哭天搶地、不孝、當沒你這孩子......全部都來一遍，搞得我昨天完全不能做事，最後（她）還打開藥包要吞。」他無奈表示，對象是親生父母根本無計可施，「老人前額葉萎縮，照顧老人就像照顧小孩，能做的就是只能冷處理，等他們發泄完就好，讓他們好好走完這一生。」

這些案例引起熱烈討論，不少網友都曾親身體會，「台灣老人都把子女當自己私有物」、「情感綁架不是很好的作法」、「這些老人家吃定你以後要乖乖養他們」、「要感謝韓讓老人找到能投注熱情的活動」、「這群老人家認為，晚輩就是要乖乖聽話」、「現代人都該學一下，怎麼溫柔堅定的拒絕被情緒勒索。」

不過多數網友表示，為了家庭和諧會採用善意的謊言，「我是直接說：好、好、沒問題打發掉」、「善意的欺騙是為父母親好」、「不用為了政治人物鬧家庭革命」、「表面答應不會喔？進去投你自己要的」、「知道出社會第一件要學的就是虛與委蛇嗎」、「真的就呼弄（糊弄）一下就好，我媽一直傳。」