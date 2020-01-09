酸藍綠太多人靠選舉吃飯　柯文哲：如明末流寇越打越兇殘

記者陳家祥／台北報導

2020選舉進入倒數2天，台灣民眾黨主席柯文哲9日規劃整天掃街行程，上午結束新莊區後，下午來到鄰近的板橋區，盼利用最後的時間拉抬氣勢。面對藍綠競爭激化，柯文哲受訪表示，這場選舉過度使用國家力量，選後應該要好好檢討，每當改朝換代都有大批人馬換任，和明朝末年的流寇無異，「這是我們當前政治一個很大的問題」。

「我覺得在這場選舉當中，國家的力量被過度使用。」柯文哲表示，選後還是要好好檢討，不要因為選舉換很多人，我覺得這是我們當前政治一個很大的問題。

為什麼會講流寇？柯文哲說，其實像自己的志工平常都有工作，來當志工就純粹幫忙，「可是我們這社會有太多一批人純粹靠選舉在吃飯，也就是說如果選舉失敗就有失業的危險、沒有地方可以退回去，當這批人越來越多的時候就變成社會不穩定的結構，「為什麼說很像明朝末年的流寇，流寇集團沒打下那城市就全軍餓死，變成越來越兇殘，我看就是這種局面」。

柯文哲還提到，總統選舉完到總統上任中間要隔4個月，這一看就知道不對，絕對要改，「如果是連任就算了，萬一沒有連任，那4個月依定便國家的重大危機。所以總統選完到上任要隔4個多月，絕對是一個不應該出現的局面」。

此外，柯文哲還說，這些國營事業還是要建立遴選制度，董事長、總經理等，純粹用政治人物去當國營事業的確是國家重大危機，而且國營事業變成政黨後來選舉時候很重要的資源來源，當國家資源被轉成選戰資源，就是一個國家很大的弊病。

「所以每當改朝換代的時候，換的人要越來越少。」柯文哲說，中央部會就算了，不要又多了一大堆機關，不管是轉型正義啦什麼一大堆，一大堆官可以換，然後國營事業一大堆可以換，這些人變成利益集團，「他們支持某一個政權不是說他們有理想，只是因為換了政權他們的工作就沒有了，所以這讀起來就很像明朝末年的流寇政治，這是台灣政治我自己觀察有幾個要改的地方」。