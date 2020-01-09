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郭台銘幫宋楚瑜催票 柯文哲：民眾黨內要投小英也一狗票啊！

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記者楊亞璇／新北報導

民眾黨將在10日舉行選前之夜，不過傳出柯陣營幕僚不滿鴻海創辦人郭台銘雙押寶，主張不讓郭台銘出席選前之夜，目前流程暫定兩人上台時間錯開，民眾黨主席柯文哲9日受訪時被問及，若郭台銘當日又出席親民黨選前之夜，喊出票投宋楚瑜的看法，柯文哲直言，民眾黨裡面，支持他的人，「要投小英的也一狗票啊」。

對於民眾黨選前之夜，柯文哲指出，他叫蔡壁如跟高虹安兩個直接喬，黨也是一個組織，會有不同聲音，「特別是作為柔性政黨，我們還是強調說每個人都可以舉手發言」，所以黨內有各種贊成或反對的聲音，這也是常態。

「這也沒什麼好為難的」。柯文哲說，人活在世界上自然就好，自然隨緣，他稱對台南市天壇一字匾非常有心得，叫「千算萬算不如天一劃」，他倒覺得人活在世界上，心存善念、盡力而為，每天認真做事，有時候是成事在人謀事在天，何必想東想西，「想那麼多幹什麼」。

▲台灣民眾黨蔡壁如、黃瀞瑩陪同柯文哲前往新莊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

被問到若郭台銘去親民黨選前言之夜，喊出票投宋楚瑜？柯文哲狐疑說，「不是，他說票投宋楚瑜，你是哪個地方不爽？」強調他自己又沒有選總統，郭台銘說總統票投宋楚瑜，「你是哪裡不爽，我就不知道」。

柯文哲表示，就像民眾黨裡面，支持我的人，「要投小英的也一狗票啊」，這有什麼奇怪，老實講這旁邊兩個（指蔡壁如、黃瀞瑩）總統票要投誰都不曉得，我都還沒問他們，所以你怎麼會要求說大家一樣，或是整個黨一樣；如果是老闆要選，他們當然是表態要支持老闆，但老闆沒有選，別人去投給誰，不是他的權利。

對於自己的總統票，柯文哲依舊不鬆口，「啊這個就是不表態才不告訴你我要挺誰啊，我連我的家裡都搞不定了，我還搞你們外面的」。

不過，郭台名一再幫親民黨拉票，恐威脅民眾黨。柯文哲直言，他要幫忙親民黨不行嗎？「這很奇怪耶，啊然後，所以你要把他幹掉還是怎樣？」

對於民眾黨黨內不滿，柯文哲強調，這就是他的政治理念，強調共融社會，台灣民眾黨作為獨立自主的政黨，有自己的路線、方法，如果人家要來幫忙，那算多的，所以人生要把它變得一個「加法的人生」。

此外，郭台銘稱若2024老百姓支持柯文哲，他也會支持柯。柯文哲表示，「像這種東西吼，我跟你講，連2天後的投票大家都搞不定了，所以又何必去想四年後的事」，請大家去台南天壇參觀一下，看兩分鐘一字匾，再想一下人生哲學應該怎樣。

▲台灣民眾黨蔡壁如、黃瀞瑩陪同柯文哲前往新莊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

對於稱郭台銘輔選的都是郭的人，是在挑撥他們嗎？柯文哲說，這是他跟親民黨的朋友在講話的時候，他們的聲音，他說奇怪怎麼看板上面都沒有親民黨的人，這也沒有什麼，不要想那麼壞。

至於親民黨內部有人不滿，柯文哲說，這個廢話，一個組織裡面各種聲音就有，所以容忍是自由基礎，先能夠容忍別人，有辦法共容，才有辦法共融，所以才會變共榮，第一些段要先解決共容，你看到不是很喜歡，但是還要跟他一起工作。

柯文哲在專訪時預估民眾黨上5席都很難，似乎選情告急，柯文哲進一步解釋，不用去打什麼告急牌，一樣穩紮穩打，心平氣和，人活在世界上，多一席少一席又怎麼樣，所以就是有一個信念慢慢去做，「難道你幻想說，我們多了2席台灣社會會巨大改變嗎，也不會」，只是說少2席辛苦一點，還是過日子啊。

▲台灣民眾黨蔡壁如、黃瀞瑩陪同柯文哲前往新莊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨蔡壁如、黃瀞瑩陪同柯文哲前往新莊掃街。（圖／記者林敬旻攝，下同）

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