　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

感動！女大生兼差開Uber　數日後發現乘客偷幫她繳清積欠學費

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲女大生兼職開uber，遇到好心乘客幫助她還清債務。（圖／翻攝自Facebook／Latonya Young）

實習記者施怡妏／綜合報導

有些計程車司機喜歡與乘客聊天，有時還會分享人生故事。美國一名Uber女司機，因家計在高中時就休學就業，某次她載客時，將自己的故事分享給一位男乘客，並對他大吐苦水，表示自己因繳不出學費，即將面臨被休學的處境。沒想到這位男乘客聽完她的經歷後，竟然默默到學校替她繳清學費，讓這位女司機得以順利完成學業。

CNN報導，上（12）月喬治亞州立大學在Facebook上分享了一個故事。43歲的Uber司機楊（Latonya Young），她在美國亞特蘭大的梅賽德斯賓士體育館（Mercedes-Benz Stadium）前，載到一位男乘客凱文（Kevin Esch）。在開車途中楊向凱文敘述自己的經歷，她說她在16歲時因為懷孕，高中時期不得不休學出外工作扶養小孩。目前有一位3歲的兒子，身為單身媽媽的她，早上是一位美髮師，晚上兼職當Uber司機，目前她復學就讀喬治亞州大學（Georgia State University），但因為積欠700多美元（新台幣約2萬多元）的學費，面臨到可能休學的處境。

沒想到凱文聽完後，偷偷跑去喬治亞州大學替楊還清所有的費用，事後楊接到學校的電話，通知她可以去註冊，這時她才發現自己的債務竟然被這位乘客還清了。楊感動表示，「當學校通知我可以去註冊時我嚇壞了，一個陌生人竟然替我做這些事情。」 為了表示感謝，楊努力的完成學業，讓自己的成績維持在A和B，以表示自己的感激之心。

楊在順利取得刑事司法的副學士學位後，也邀請凱文前來參加她的畢業典禮。凱文表示，「楊的故事使我產生共鳴，我們之間產生了不可思議的友誼，我為她的成就感到驕傲；這筆錢我可以拿來買新衣服，也可以幫助人，如果讓我重來一次，我還是會選擇幫助她。」

藉著這份學歷，楊很快的就找到新的工作，她也將在1月份時回到學校攻讀學士學位，並希望在未來可以成為一位律師。

ET快訊
房子租女兒！「媽3年沒進出」開門臉綠　1.8萬人爆雞皮：還有
韓國瑜凱道造勢人潮持續湧進！主辦單位下午4點宣布現場估10萬
LIVE／決戰48hrs！韓國瑜號召百萬庶民「夜襲」凱道　大
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他往窗外一看嚇壞！　4歲女童搖搖晃晃「沿著5樓外牆」來回走

快訊／俄羅斯東部規模6.3地震　目前無傷亡傳出

川普才想止戰　伊朗高級指揮官誓言「很快採取更嚴厲復仇」

感動！女大生兼差開Uber　數日後發現乘客偷幫她繳清積欠學費

美國致函UN準備與伊朗「認真談判」　擊殺蘇萊曼尼是出於自衛

影／槍手「瞄準川普」下手　開槍前掃蘇萊曼尼照…伊朗媒體釋出警告影片！

10歲童躲「飛機起落架」偷渡去巴黎　被人發現時已成一具死屍

英國年底前不可能達成貿易協議　歐盟執委會：雙方關係不如從前親密

白宮「空襲前3hrs」就預知伊朗將報復　警報保住美軍性命

美伊緊張　巴西石油公司下令：油輪暫避荷姆茲海峽

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

淘寶台灣年貨節

澳洲5億隻動物葬身野火... 政府再殺1萬頭駱駝！因「喝太多水」

他往窗外一看嚇壞！　4歲女童搖搖晃晃「沿著5樓外牆」來回走

快訊／俄羅斯東部規模6.3地震　目前無傷亡傳出

川普才想止戰　伊朗高級指揮官誓言「很快採取更嚴厲復仇」

感動！女大生兼差開Uber　數日後發現乘客偷幫她繳清積欠學費

美國致函UN準備與伊朗「認真談判」　擊殺蘇萊曼尼是出於自衛

影／槍手「瞄準川普」下手　開槍前掃蘇萊曼尼照…伊朗媒體釋出警告影片！

10歲童躲「飛機起落架」偷渡去巴黎　被人發現時已成一具死屍

英國年底前不可能達成貿易協議　歐盟執委會：雙方關係不如從前親密

白宮「空襲前3hrs」就預知伊朗將報復　警報保住美軍性命

美伊緊張　巴西石油公司下令：油輪暫避荷姆茲海峽

中職／兄弟砸錢升級洋投　4洋投年薪超過4000萬台幣

楊乃文首登《紅白》　自帶樂手「新歌＋經典組曲」嗨唱

快訊／王心凌13歲愛犬布魯托病逝　心碎送別「曾經擁有你是最幸福的事」　

「慢」不等於「安全」！英國研究：龜速車容易出車禍

他往窗外一看嚇壞！　4歲女童搖搖晃晃「沿著5樓外牆」來回走

SIE總裁坦言PS5最大爆點還沒公開　未來將提高玩家換機誘因

快訊／俄羅斯東部規模6.3地震　目前無傷亡傳出

JHBL／神岡張晉榮致勝上籃　牽動B組8強席次

蛋餅酥脆、豆漿濃郁！桃園早午餐　肉燥炒麵+荷包蛋+貢丸超滿足

中職／中信兄弟率先開季4洋投到位　農曆年後來台

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

澳警證實威脅利誘王立強　展開調查

10隻獅子遭屠殺奪16命　鼻爪全被割走

機身驚見孔洞　專家：可能被擊落

伊朗3外交管道私訊美國：好我們結束了

退居幕後！哈利夫妻聲明「卸下資深皇室成員」

川普沒開戰　呼籲伊朗擁抱和平

遊民睡覺遭縱火　瞬間成火球身亡

澳洲野火燒掉一個南韓　傷亡動物10億隻

伊朗刻意避美軍　分析：作秀空襲

撕毀《女子半身像》畫作　英男面臨天價賠償

伊朗國營電視台宣稱：空襲釀80死

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

更多熱門

相關新聞

美國致函UN　準備與伊朗認真談判

美國致函UN　準備與伊朗認真談判

美伊戰火有緩解趨向，在提交給聯合國的一封信中，美國表示將準備在不預設立場的情況下，與伊朗進行嚴肅談判；同時，美方不忘捍衛擊殺伊朗軍事將領蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的舉措，這是出於自衛的行為。

白宮空襲前3hrs前就知伊朗將報復

白宮空襲前3hrs前就知伊朗將報復

彭斯：蘇萊曼尼死後美國人更安全

彭斯：蘇萊曼尼死後美國人更安全

巴西允許華參與招標　最快3月舉行

巴西允許華參與招標　最快3月舉行

蘇萊曼尼是誰？帶你看懂美伊恩怨

蘇萊曼尼是誰？帶你看懂美伊恩怨

關鍵字：

UberLatonya Young喬治亞州立大學北美要聞

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

過馬路遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍　店家：腳身分離

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

小賈斯汀認了「罹患不治之症」！

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

每人6000元！彰化市發1.4億年終大紅包　資格曝

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面