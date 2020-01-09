感動！女大生兼差開Uber　數日後發現乘客偷幫她繳清積欠學費

▲女大生兼職開uber，遇到好心乘客幫助她還清債務。（圖／翻攝自Facebook／Latonya Young）

實習記者施怡妏／綜合報導

有些計程車司機喜歡與乘客聊天，有時還會分享人生故事。美國一名Uber女司機，因家計在高中時就休學就業，某次她載客時，將自己的故事分享給一位男乘客，並對他大吐苦水，表示自己因繳不出學費，即將面臨被休學的處境。沒想到這位男乘客聽完她的經歷後，竟然默默到學校替她繳清學費，讓這位女司機得以順利完成學業。

據CNN報導，上（12）月喬治亞州立大學在Facebook上分享了一個故事。43歲的Uber司機楊（Latonya Young），她在美國亞特蘭大的梅賽德斯賓士體育館（Mercedes-Benz Stadium）前，載到一位男乘客凱文（Kevin Esch）。在開車途中楊向凱文敘述自己的經歷，她說她在16歲時因為懷孕，高中時期不得不休學出外工作扶養小孩。目前有一位3歲的兒子，身為單身媽媽的她，早上是一位美髮師，晚上兼職當Uber司機，目前她復學就讀喬治亞州大學（Georgia State University），但因為積欠700多美元（新台幣約2萬多元）的學費，面臨到可能休學的處境。

沒想到凱文聽完後，偷偷跑去喬治亞州大學替楊還清所有的費用，事後楊接到學校的電話，通知她可以去註冊，這時她才發現自己的債務竟然被這位乘客還清了。楊感動表示，「當學校通知我可以去註冊時我嚇壞了，一個陌生人竟然替我做這些事情。」 為了表示感謝，楊努力的完成學業，讓自己的成績維持在A和B，以表示自己的感激之心。

楊在順利取得刑事司法的副學士學位後，也邀請凱文前來參加她的畢業典禮。凱文表示，「楊的故事使我產生共鳴，我們之間產生了不可思議的友誼，我為她的成就感到驕傲；這筆錢我可以拿來買新衣服，也可以幫助人，如果讓我重來一次，我還是會選擇幫助她。」

藉著這份學歷，楊很快的就找到新的工作，她也將在1月份時回到學校攻讀學士學位，並希望在未來可以成為一位律師。