男分享「肢解妻子內幕」被笑編故事　冷笑拉出屍塊：這是她的屁股

▲殺死妻子自轟腦袋。（圖／警長辦公室）

圖文／CTWANT

美國德州法庭原預計要對一樁家暴案進行審判，不料動手打妻子的小愛德華·羅傑斯（Edward Rogers Jr）已舉槍自盡。友人透露，愛德華死前曾說過殺死了妻子，為了取得信任還把屍塊從冰箱拿出來，定睛一看真的是人的屁股，真是嚇壞人。

全社區的人都知道愛德華是個暴力狂，不僅經常打罵妻子，連對岳母都不會手軟。愛德華的第一任妻子相信他會改變，因此為他生了一個兒子，但仍被打到鼻青臉腫；愛德華甚至恐嚇要殺掉孩子，就連來勸架的岳母也不放過，把人打到頭破血流，導致妻子受不了離婚。

事實上，愛德華曾與一名男同事一言不合，便拿刀刺死對方；法庭上他辯稱，吵架是因對方而起，自己非蓄意行兇。他的說法被法官接受，因此獲得8年緩刑，也就是說殺人了卻不用坐牢，並於2014年徹底恢復自由。

愛德華緩刑結束後，便開始在網路上尋求另外一半；他看中了菲律賓籍女子艾麗莎，後來2人迅速墜入情網，還結婚生子。艾麗莎之後慢慢意識到自己中了圈套，愛德華根本是個暴力狂，因此尋求法律保護自己，向法院申請保護令，結果招來死亡，被對方殺了。

▲愛德華死前曾說過殺死了妻子，為了取得信任還把屍塊從冰箱拿出來。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

2019年2月初，愛德華突然對朋友說，「我肢解了妻子，把屍塊塞進冰箱裡。」友人以為是玩笑，沒想到跟到車庫後嚇了一大跳。愛德華為了證明自己沒撒謊，從冰箱裡拉出屍塊，「這是她的屁股，冷冰冰的。」全程笑嘻嘻，完全沒有懺悔的意思。

友人嚇得屁滾尿流，隨便找個理由逃離現場，接著報警；當眾人重回現場後，愛德華已爆頭了結自己。警方表示，家暴案也因為愛德華的死，無法做出判決，唯一值得慶幸的是，艾麗莎的孩子沒有大礙，現已送出美國，由女方親戚們代為照顧。

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