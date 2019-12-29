熊貓「卡UberEats專用車位」他批不要臉　網反揭「黑色內餡」：雙開的啦

▲熊貓外送員把車停在UberEasts外送員的車位 。（圖／翻攝自靠北熊貓）

記者張嘉晏／綜合報導

有網友日前投稿一張「熊貓佔UberEats車位」的照片，還批評熊貓駕駛「不要臉」，引發討論。不過留言之中也有不少人推測，現在很多外送員為了多接一點單會兩邊都跑，說不定一打開保溫包，裡頭就藏有UberEats的包。

臉書「靠北熊貓」日前出現一張照片，只見百貨公司的地下室設立了UberEats外送夥伴的「專屬租用停車位」，牆上標示也相當明顯，然而4格之中，卻僅有一台裝UE保溫包的機車，其他3格都被粉紅色的Foodpanda佔滿，讓投稿人看不下去拍照上傳，並表示「人不要臉天下無敵。」

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貼文一出，網友表示「身在熊貓，心在UE」、「都是外送員賺的都是辛苦錢，這樣製造對立有什麼好處」、「不差那5-10分鐘吧」、「去檢舉亂停婦幼和殘障的比較實在」。

▲有人猜測裡頭應該裝有UE的包包 。（圖／翻攝自靠北熊貓）

不過也有網友表示「很合理」，原因是現在很多外送員都「雙開」，兩家的單都接，說不定保溫包一打開還有「黑色內餡」，「人家雙開不行嗎」、「現在是吳胖達」、「現在都是uber panda你不知道嗎」、「說不定是有內餡」。

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