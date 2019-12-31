點起來！Uber Eats首祭年度雙代言人　「蕭敬騰、盧廣仲」聯手出擊

▲Uber Eats在台深耕4年。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

外送平台競爭愈發激烈，除拚服務城市、免運促銷外，現在連品牌代言人也能比，繼foodpanda邀請金鐘影帝吳慷仁後，Uber Eats宣布找來金曲歌王蕭敬騰、盧廣仲成為新年度雙代言人。在台邁服務邁入第4年的Uber Eats，目前服務範圍已達全台18縣市包含澎湖，以及與超過1萬間餐廳合作。

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▲Uber Eats宣布蕭敬騰、盧廣仲作為台灣區首位雙代言人。



為迎接新的一年，Uber Eats邀請蕭敬騰、盧廣仲作為台灣區雙代言人，即日起推出全新廣告系列，一窺2位巨星最愛的道地台灣美味，同時Uber Eats也成為年度盛事101跨年煙火的獨家倒數夥伴，將有精彩動畫秀呈現。Uber Eats台灣區總經理李佳穎表示：「 Uber Eats將於2020年加碼投資台灣市場，不斷推廣台灣各地美味，把優食帶給更多民眾。」

目前Uber Eats與全台超過1萬家餐廳合作，更拓展服務至生鮮、日用品等，服務範圍擴展至離島地區一共18縣市，營運時段更拉長從早上6點至凌晨1點半，滿足民眾即時需求。

▲foodpanda9月公布首位年度代言人為金鐘影帝吳慷仁。



foodpanda則在今年適逢7周年里程碑時找來金鐘影帝吳慷仁作為首位年度代言人，於全台服務範圍高達19縣市，外送服務時間部分，除台北市中心區域、以及新北市7區（板橋、土城、三重、蘆洲、中和、永和、新莊）等有24小時服務，其他區域也延長外送服務時間，從原7點提早至清晨5點半，最後外送時間維持凌晨2時，讓消費者時刻都能享用外送美食。

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