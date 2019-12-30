foodpanda外送員抗議墊錢才能接單　他預繳1萬「沒辦法貼錢下去」

▲foodpanda外送員抗議工作竟要墊錢。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

外送平台foodpanda再爆爭議，一群外送員30日至北市府抗議，foodpanda內部收款制度規定，當外送員帳號裡累積收款達5000元後，系統會立即停止派案，無法繼續接單，匯款後也無法立即復權，外送員怒吼，「你爽爽過年，我苦苦墊錢」。

消費者利用app下單並付款後，foodpanda系統會在接單的外送員帳號裡顯示已收帳款，再由外送員將帳號內所收款項匯回foodpanda指定帳戶，當外送員帳號裡累積收款金額超過新台幣5000元，系統會立即停止派案，即便外送員馬上匯繳帳號內所收款項，也無法即時復權，造成外送員遭停權期間無法繼續接單，直接影響收入來源。

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foodpanda系統只有在特定時刻才會重新結算外送員帳號內的收款金額，結算點僅有，周一至週五，上午12點、下午6點，以及週日的上午0點，最久相隔30、36小時，因此外送員為了避免帳號內所收款項在下一個結算點前超過5000元，喪失接單之機會，外送員只能在週五下午6點前向foodpanda「預繳」款項。

「我們也是要養家活口，沒有辦法一直持續貼錢下去」。陳姓外送員指控，自己一天收到的款項在1萬5千元到2萬元，公司還建議外送員若想順暢送餐，預先匯款到個人專屬帳戶，就能避免停權，等同要外送員先自掏腰包代墊餐費，通常他一天自己預繳1萬。

陳姓外送員也說，且外送員預匯後系統常發生錢包金額短缺的問題，多則上萬元、少則數百元等，他自己目前短缺金額已累積8千多元，填寫公司指定的電子表單至今已逾1個半月，遲遲沒有等到公司回覆，嚴重懷疑公司是有意拖延。

另一位外送員表示，熊貓一直處理不好系統、排班、吃錢、預儲等問題，使得非常多外送員都很困擾，我們雖然有工會，但根本沒有要幫勞方協商的意思，這工會很明顯是資方那邊成立，以至於問題不但沒有被解決，反而衍生更多問題。

陪同出席的律師陳又新指出，foodpanda好像把這件事當理所當然，foodpanda竟決策在外送高峰的「週三」聖誕節、跨年這兩天，停止更新系統金額，美其名「提醒」外送員在前一天晚上6點預先將款項匯回，實則「暗示」外送員須自掏腰包預繳高額款項，以度過高達42小時系統無法更新的窘境，「都還沒接單哪來欠款？根本是侵害外送員的工作權」。

勞動局科長陳昆鴻回應，業者結算時間點沒有協商，就片面異動，勞工變相的預付款項避免假日停權狀況，對外送員不利，建議他們提出勞資爭議調解申請，討論出雙方都可以接受的方案，對勞工是好不利的，呼籲業者善盡社會責任，被吃錢的部分，個案可以具體去舉證，如有違法勞動法令會依法查處。

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