今年春節「從小年夜開始放」！　蘇貞昌拍板：每年至少有7天假

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者呂欣玫／台北報導

農曆新年倒數14天，今年從1月23日小年夜就開始放假，一路放到1月29日初五，共有7天年假。好消息是，未來10年的農曆新年都從小年夜就開始放假，行政院長蘇貞昌9日宣布，從今年開始，就從小年夜開始放假，透過「補班挪移」的方式，讓未來春節連假至少有7天假期。

依照蘇貞昌公布的春假放假新制，2021年農曆春節（2/10-2/16）會有7天假期；2022年則從1/29放到2/6，共9天假；2023年從1/20就開始放假，一直到放1/29，一共有10天假期。

以往農曆春節都是從除夕當天開始休假，但也因此造成國內交通大打結，為了方便民眾返鄉、紓解車潮，今年從小年夜就開始放假，直到1月30日初六才需要上班，農曆過年假期總計共有7天。不過未來10年農曆新年都至少有7天，大後年甚至還有10天！

蘇貞昌9日宣布，去年4月29日就核定修正「政府機關調整上班日期處理要點」，透過「補班挪移」讓未來春節連假至少有7天假期，今年開始，從除夕前一天（1月23日）開始放假。

蘇貞昌說，這樣不只讓民眾有更大的空間，可以更彈性的安排假期，也因為返鄉人潮的分流，交通更為順暢，民間各行各業也可以提早因應，觀光旅宿周邊產業，也能因長假期增加國民旅遊，帶動經濟發展。

行政院發言人Kolas Yotaka補充說明，若小年夜當天遇到周六或日就不需補班，整體不會影響既有的放假天數，企業界也不用擔心放假日增加。