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春節非洲豬瘟傳播風險極高！機場防疫不打烊增300人力全面防堵

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▲▼ 機場檢疫犬。（圖／記者許展溢攝）

▲可愛的機場檢疫犬會在行李轉盤區對每位旅客的背包、行李進行檢查。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心、農委會主委陳吉仲今（8日）到松山機場視察春節防非洲豬瘟整備作業。陳吉仲指出，過年期間病毒傳播風險大增，尤其是旅客攜帶的火腿、臘肉和香腸等醃製品極危險，光松機棄置箱每月就有超過180公斤肉製品，因此春節期間將跨部會合作，增加300人力，100%托運、手提行李檢查。

根據松山機場資料顯示，入境的國家有大陸、南韓和日本，春節期間每日抵達航班數約21-24班，每日入境人數預估3700-4700人。陳吉仲表示，春節將到，面臨最大風險是目前11個亞洲國家有非洲豬瘟疫情，加上其他7 個國家存在高風險，對比去年只要應付大陸一國，今年是更大挑戰。

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▲▼農委會主委陳吉仲視察松山機場非洲豬瘟整備作業。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲視察松山機場非洲豬瘟整備作業。（圖／記者許展溢攝）

防檢局統計，去年來自大陸旅客違規帶肉製品，被罰20萬元就有27件、3萬54件、1萬2件。韓國有1件3萬罰單，日本被裁罰1萬則有18件。其中，6名陸客因沒繳20萬直接被遣返。陳吉仲說，邊境檢查到肉製品驗出非洲豬瘟病毒來自越南比例達41%，大陸15%，因此跨部會春節不停休外，還要增加300人力，包括關務署針對所有托運、手提行李進行100％檢查，防檢局則負責桃園機場所有手提行李，海巡署執行每艘要回台灣過年漁船船上肉製品封存作業，和交通部要求所有航班做宣導。

▲▼ 機場檢疫犬。（圖／記者許展溢攝）

▲▼ 陳吉仲表示，春節期間將增加300人力防堵非洲豬瘟。（圖／記者許展溢攝）

▲▼ 松山機場行李轉盤。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲也擔心說，過年期間最危險的就是火腿、香腸和臘肉等醃製品，及肉鬆等相關肉製品，雖然都有X光機和托運、手提行李100%檢查，但所有執行都是透過人力，只要是人在執行總是會有疏漏部分，以松機每月棄置箱被丟棄的肉製品就超過180公斤，只要任何1塊肉製品被當成廚餘養豬就會傳染，所以要強烈呼籲所有國人跟旅客，到台灣不能帶攜帶肉製品。

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