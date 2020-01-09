▲ 過年新春把幸福包回家，來法鼓山溫馨走春迎鼠年。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

過年期間全家族出遊，你很煩惱去哪嗎？選擇來法鼓山走春，像是農禪寺、齋明寺、臺南分院、紫雲寺、信行寺，您會發現各具特色、禪味十足，原來到寺院除了祈福求平安，也可以這麼樣好吃、好看、好玩又有趣，快將寺院走春加入您的旅遊清單吧，讓新年有著出乎意料的驚喜。

為預備春節期間迎接參訪民眾的幸福美味，農禪寺於日前舉辦「打包幸福迎新年」，有超過500位民眾家族總動員，挽起袖子包花生捲、福袋，寺方還有福袋吉祥物與小朋友開心互動。

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▲ 農禪寺打包幸福活動。

活動現場由20多年經驗的義工主廚示範，帶領民眾先後將芋頭丁、芹菜丁包進豆皮，再用葫蘆乾打結；另一種幸福年味則是用客家酸菜淋上花生粉後，再用千張薄片捲包起來，讓上百位小朋友大呼新鮮又有趣。

長年擔任寺院「供餐組」義工的陳豊吉，三代同堂來寺院「打包」培福，兒子陳星光說，這也是一種機會教育，帶領兩個女兒學習用「供養」、「分享」的心，把希望、祝福包進去，與十方大眾廣結善緣。蘇玉芬則是幫親友8人一起報名，2歲姪女蘇家馨開心地說：「好好玩，歡迎大家一起來。」

▲ 臺南分院新春普佛。

此外，法鼓山各分支道場今年均推出特色活動，像農禪寺是都會民眾熱愛的走春佳選，將推出快閃高蹺、名家揮毫、剪紙藝術、「荷澤神會禪師－南宗禪的急先鋒」特展，還有親子一起動手製作提袋、陀螺、手偶；並規劃小朋友喜歡的遊戲禪、桌遊、大地遊戲、故事屋，親友相約參加禪坐、鈔經體驗，活動豐富又多元。

可飽覽古蹟文物的齋明寺，則規劃深受大人小孩喜愛的「禪修心樂園」，今年推出「紅龜粿」捏陶樂、創意Q版人像，讓小朋友把作品帶回家。現場還有兵乓球、如如不動、繪心禪畫等結合生活禪體驗的活動，闔家可一邊聆聽音樂、品茶喝咖啡，享受在寺院度假的年節氣氛。

▲ 高雄紫雲寺新春活動。

臺東信行寺一連4天帶領民眾洗滌心靈，除夕有禮佛大懺悔文晚課、初一普佛法會暨輕食園遊會、初二觀音法會、初三大悲懺法會，民眾可透過祈福法會，為親友消災祈福，歡度一個充實身心的春節假期。

臺南分院邀約民眾於佛前點燈，許下新年新願望，接著可欣賞「花團錦簇」花藝展、玩親子闖關遊戲，一起體驗鈔經御守、鐘聲幸福、菩薩翻翻樂、禪定疊疊樂與解毒釣釣樂，用佛法智慧歡喜迎鼠年。

位於高雄澄清湖畔旁的紫雲寺，則有拓印鼠年年畫、親子遊戲等等放鬆活動，現場輕食園遊會設有8座寓意吉祥的主題攤，讓民眾歡喜吃出平安、幸福年味，同時共同敲響幸福鐘聲，迎接鼠年新氣象。

法鼓山表示，歡迎民眾提前計畫來各分寺院走春迎新，詳細活動可至各分支道場或專區網站查詢：https://year.ddm.org.tw/。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 臺東信行寺。

▲ 齋明寺新春法會。

▲ 齋明寺闔家叩鐘祈福。