加強春節期間火災搶救　台東演練過程逼真

▲加強春節期間火災搶救，台東消防大隊演練過程逼真。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣消防局台東大隊為於春節前夕加強預防火災宣導工作，於8日店辦理「109年春節期間加強火災搶救演練暨擴大防火宣導」，首輛32公尺直線前端曲折雲梯車亮相首次參與，演練過程逼真，縣府秘書長陳明仁共同參與，呼籲台東鄉親在歡渡假期之時，確實做好各項災害預防及事先檢查工作。

為培養消防觀念扎根。此次演練項目有：(1)車禍事故救助搶救演練、(2)自衛消防編組、(3)雲梯車救生演練、(4)鐵捲門破壞、入室人命搜救、(5)指揮站、人員器材管制及檢傷分類站成立、(6)RIC救援小組演練、(7)繩索下降(座位式帶人下降4組) 、(8)雙節梯緊急及應用避難救出、(9)消防人員快速脫困、(10)繩索滑降、(11)檢傷分類演練暨大量傷病患演練、(12)通風排煙演練、(13)消防車組射水演練等13項。

演習中，台東首輛的32公尺直線前端曲折雲梯車亮相，有鑑於台東地區觀光及經濟發展，市區高樓逐漸增多，消防局有遠見爭取購置，這輛雲梯車它能利用救生籃架快速的將受困民眾由高樓運送至地面，大大的減少救援時間。





消防局長管建興指出，為了讓社會大眾過個平安快樂的春節假期，消防局除了在春節前加強各項防火教育宣導及進行公共場所安全檢查外，亦特別加強各項救災救護車輛、裝備器材之保養檢查及整備工作，消防人員乃春節期間全年無休全力戒備。

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