過馬路用餐…他遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍坐斑馬線　店家目擊嚇壞：腳身分離

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化溪湖9日上午近9時發生一起死亡車禍！一名91歲的顏姓男子與兒子在員鹿路與忠工路口準備過馬路，孰料，開著大型曳引車的黃姓駕駛，疑似因視線不良當場撞上，顏男閃避不及被輾過慘死。附近目擊店家表示，顏男遭撞後身體與腳分離，死狀相當悽慘，令人心酸。

▲▼彰化9日上午發生一起死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

回顧事發經過，附近目擊店家表示，當時顏男與兒子準備過馬路，由於老人家行動較為緩慢，此時，行經員鹿路與忠工路口的黃男見交通號誌由紅轉綠，開著曳引車起步，疑似因視線不佳撞上顏男。

店家指出，顏男跌倒後遭曳引車撞上，後輪輾過他的身體，腳部留在車底，與身體分開，死狀悽慘「看起來真的還滿心酸的，真的還滿恐怖的」；另根據救護畫面，事發後顏男兒子抱著父親的屍身坐在斑馬線上，場面相當哀戚。

據了解，顏姓父子為台中人，9日一早到彰化溪湖鎮賣羊，結束工作後，2人準備用餐，孰料卻遭遇死劫。針對這起事故，溪湖警分局交通隊長丁福氣也呼籲民眾，遇到大型車行駛時要特別注意安全。

▲店家目擊直說場面相當令人心酸。（圖／記者唐詠絮攝）

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