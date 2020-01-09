　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女友不愛吃泡麵…20歲男狠斬穩定感情：分手吧！一堆人狂PO「荒謬理由」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼超奇葩分手理由。（圖／翻攝自微博）

▲男友提分手，竟因為女孩不吃泡麵。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

分手理由百百種，大家聽過最奇葩的原因是什麼？日前，大陸一位20歲女生發文控訴自己被男友提分手，不過最氣的竟是男友給出了一個超奇葩理由，「我大概是全網第一個因為不喜歡吃泡麵而被分手的吧！」網友看後，紛紛同情稱，「就是想分手了，理由隨便找。」

這位女網友日前在微博表示，男友也是20歲，兩人都還在學生，此前感情也是穩定發展中，「在一起了大半年後，他有一天問我為什麼不喜歡吃泡麵，因為他很喜歡，還因此覺得我跟她八字不合，要分手。」她氣炸表示，聽到這個理由簡直震驚了。

女網友進一步表示，現在很難過，「這個分手理由我朋友問起我都開不了口。」她還在PO文中附上了幾張當時的「分手聊天記錄」。聊天記錄顯示，男友在提了分手後，給出的理由是，「你只是想著是不是健康食品，而不是因為我喜歡吃，連這個勇氣都沒有，那我們還是算了吧！」

▲桃園市李姓男子今年5月間不滿女友揚言分手，透過LINE上傳「我可以放手，但要看妳的造化」等語威嚇前女友。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲分手理由百百種。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網友看後，紛紛表示，「我很理解這位兄弟，我6歲時也是這樣」、「要是不喜歡，買的衛生棉牌子不對都能分」、「就是想分手了，理由隨便找」、「想和你分手，你吸的空氣沒有霾都可以是理由」、「泡麵是你這輩子的陰影了」、「這種就是真的三觀不合了，我喜歡吃的你不喜歡，不喜歡歸不喜歡，但是你別說我」。

還有網友也留言控訴，曾經遇到的五花八門奇葩分手理由，「我前男友的分手理由是他爸出軌了，他的婚姻觀受到了衝擊，所以要跟我停一停戀愛」、「我朋友被分手是因為女朋友說他竟然會放屁」、「當時前男友說爺爺奶奶去世了，他姑姑要搶他千萬家產，他覺得不能耽誤我」、「前男友和我的分手理由是因為我來姨媽肚子疼告訴他，影響了他心情」。

我該答應女友嗎？

ET快訊
中美下周簽署第一階段協議！劉鶴13-15日率隊訪華盛頓
獨／沈玉琳「無酬主持」韓國瑜凱道造勢！5小時馬拉松延後尾牙
杜汶澤46秒投票片問台灣「知道你幸福嗎」　3hr惹哭12萬人
韓粉已擠爆凱道至景福門！分局佈600警力監控..驅逐「國瑜攤
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／中美下周簽署第一階段協議！　劉鶴13-15日率隊訪華盛頓

和爸媽鬥嘴爭執！10歲男童「穿睡衣悄悄爬上30F」…留下一雙鞋絕望墜樓亡

武漢肺炎「新型冠狀病毒」　北京大學教授：人傳人可能性大！

女友不愛吃泡麵…20歲男狠斬穩定感情：分手吧！一堆人狂PO「荒謬理由」

為了把冰箱載回老家！　警察臨檢驚見「他把老婆塞在後車廂」

雨天擦窗！防盜窗「突鬆脫掉落」…他當場從5樓墜下濺血慘死

小六生太認真念書！一晚8考卷隔早開始「看到怪東西」...一查竟是腦炎

決戰2020／反滲透法激化台商返鄉　李政宏：兩岸不需要對抗仇恨

懶得送貨到家門！快遞員遭投訴氣炸...衝她家「猛擊頭部」：沒法律能打死妳

2020春運1/10啟動　估40天發送30億人次

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

淘寶台灣年貨節

澳洲5億隻動物葬身野火... 政府再殺1萬頭駱駝！因「喝太多水」

快訊／中美下周簽署第一階段協議！　劉鶴13-15日率隊訪華盛頓

和爸媽鬥嘴爭執！10歲男童「穿睡衣悄悄爬上30F」…留下一雙鞋絕望墜樓亡

武漢肺炎「新型冠狀病毒」　北京大學教授：人傳人可能性大！

女友不愛吃泡麵…20歲男狠斬穩定感情：分手吧！一堆人狂PO「荒謬理由」

為了把冰箱載回老家！　警察臨檢驚見「他把老婆塞在後車廂」

雨天擦窗！防盜窗「突鬆脫掉落」…他當場從5樓墜下濺血慘死

小六生太認真念書！一晚8考卷隔早開始「看到怪東西」...一查竟是腦炎

決戰2020／反滲透法激化台商返鄉　李政宏：兩岸不需要對抗仇恨

懶得送貨到家門！快遞員遭投訴氣炸...衝她家「猛擊頭部」：沒法律能打死妳

2020春運1/10啟動　估40天發送30億人次

酸藍綠太多人靠選舉吃飯　柯文哲：如明末流寇越打越兇殘

王立強案　法務部證實：澳警曾向我方查證蔡正元身分

「老媽拌麵Ｘ春陽茶事」強強聯手！4種經典口味＋原葉烏龍清香　最怕來不及送人就先吃光

中職／中信兄弟簽回萊福力　連續3年效力

王婉諭憶女兒小燈泡淚灑記者會　林洲民現身力挺進國會

中正紀念堂32場藝文表演免費看！　掌中劇、音樂雜技1/11起戶外登場

把桃機當塑膠！3000萬大麻花做成普洱茶餅　囂張放行李箱托運下場曝

嘉義縣海區抓到賄選！立委一票1000元　檢警帶回9人偵訊皆否認

2020總統立委選舉日　新北提醒老闆該怎麼算法給工資

JHBL／傷癒復出一吐怨氣　林現惟繳本季新高

「她是我女友」老司機載火辣越女賣淫　警所長一句話戳破謊言

大陸熱門新聞

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

員工聚餐被遺忘！他氣炸開堆高機撞公司

妻難產亡！女嬰搶救6天...父淚簽器捐

情侶車廂纏綿！女孩猛嬌嗔　乘客：進去了…

老公下車辦事！妻子被反鎖車內險窒息身亡

30萬台商返鄉投票　盼兩岸好轉

學長嗆丟臉　女孩1年跑4000km暴瘦照曝光

正妹兒童公園全裸！　攝影師猛拍上傳分享

《冰雪奇緣》靈感來源！媽媽一睜眼「陸客在房間」

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

夫妻大吵！爸殺死媽「下秒割腕自盡」女兒全目睹

黑衣男接愛妻下班…半路卻因神秘正妹進了警局！

武漢出現「新型冠狀病毒」　疫苗研發恐需數年

更多熱門

相關新聞

東吳情侶雙屍二殯報驗！男大生媽媽心碎哭泣

東吳情侶雙屍二殯報驗！男大生媽媽心碎哭泣

台北市松山區民權東路三段一棟大樓8日晚間傳出雙屍命案！一對就讀東吳大學的21歲情侶在租屋處輕生，被發現時2人皆已明顯身亡。雙方家屬接獲孩子死訊後，趕往派出所，稍早前男大生家屬前往第二殯儀館報驗，情緒潰堤泣不成聲，傷心到需要旁人攙扶。

東吳情侶雙屍最後身影！女友3hrs前等電梯滑手機

東吳情侶雙屍最後身影！女友3hrs前等電梯滑手機

情侶車廂纏綿！女孩猛嬌嗔　乘客：進去了…

情侶車廂纏綿！女孩猛嬌嗔　乘客：進去了…

姊弟戀命案　二審仍判13年

姊弟戀命案　二審仍判13年

「這禮拜留守」國軍女友揭日常萬人淚讚

「這禮拜留守」國軍女友揭日常萬人淚讚

關鍵字：

分手情侶理由男友女友

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

過馬路遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍　店家：腳身分離

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

小賈斯汀認了「罹患不治之症」！

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

每人6000元！彰化市發1.4億年終大紅包　資格曝

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面