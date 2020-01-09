女友不愛吃泡麵…20歲男狠斬穩定感情：分手吧！一堆人狂PO「荒謬理由」

▲男友提分手，竟因為女孩不吃泡麵。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

分手理由百百種，大家聽過最奇葩的原因是什麼？日前，大陸一位20歲女生發文控訴自己被男友提分手，不過最氣的竟是男友給出了一個超奇葩理由，「我大概是全網第一個因為不喜歡吃泡麵而被分手的吧！」網友看後，紛紛同情稱，「就是想分手了，理由隨便找。」

這位女網友日前在微博表示，男友也是20歲，兩人都還在學生，此前感情也是穩定發展中，「在一起了大半年後，他有一天問我為什麼不喜歡吃泡麵，因為他很喜歡，還因此覺得我跟她八字不合，要分手。」她氣炸表示，聽到這個理由簡直震驚了。

女網友進一步表示，現在很難過，「這個分手理由我朋友問起我都開不了口。」她還在PO文中附上了幾張當時的「分手聊天記錄」。聊天記錄顯示，男友在提了分手後，給出的理由是，「你只是想著是不是健康食品，而不是因為我喜歡吃，連這個勇氣都沒有，那我們還是算了吧！」

▲分手理由百百種。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網友看後，紛紛表示，「我很理解這位兄弟，我6歲時也是這樣」、「要是不喜歡，買的衛生棉牌子不對都能分」、「就是想分手了，理由隨便找」、「想和你分手，你吸的空氣沒有霾都可以是理由」、「泡麵是你這輩子的陰影了」、「這種就是真的三觀不合了，我喜歡吃的你不喜歡，不喜歡歸不喜歡，但是你別說我」。

還有網友也留言控訴，曾經遇到的五花八門奇葩分手理由，「我前男友的分手理由是他爸出軌了，他的婚姻觀受到了衝擊，所以要跟我停一停戀愛」、「我朋友被分手是因為女朋友說他竟然會放屁」、「當時前男友說爺爺奶奶去世了，他姑姑要搶他千萬家產，他覺得不能耽誤我」、「前男友和我的分手理由是因為我來姨媽肚子疼告訴他，影響了他心情」。

我該答應女友嗎？