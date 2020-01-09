差20歲姊弟戀懷疑遭戴綠帽　悶殺女友後自殘二審判13年

記者吳銘峯／台北報導

台北市赤峰街去年3月間發生一起姊弟戀命案，當時年僅19歲的木工學徒張姓男子，不滿大21歲的曾姓女友在男同事家過夜2天，徒手勒斃曾女，而後持刀自殘。一審法院將張男判刑13年，另張男先前盜領曾女帳戶4萬元，判拘役55日。案經上訴，高院9日二審仍維持原判決，判張男13年與拘役55日，可上訴。

判決指出，死者曾女在便利商店任職，晚間則到KTV擔任會計，而張男則是在工地當木工學徒；雖然年紀相差20多歲，但2人是情侶關係，張男偶爾會到赤峰街、曾女租屋處同居。而本案發生於去年3月底，張男不滿曾女到黃姓男同事家過夜2天，與曾女發生激烈口角。盛怒之下的張男，竟徒手掐死曾女。

張男犯案後心生悔悟，持美工刀畫自己頸部自殺，經送醫急救搶回一命，經檢警訊問均坦承犯行。另外檢方也查出，張男在案發前多日，持曾女的提款卡盜領4萬元現金，因此檢方依照家暴殺人、非法由自動付款設備取財等罪提起公訴。

一審認定張男有罪，但考量他因懷疑曾女和男同事交往，心生不滿，案發前詢問曾女均遭敷衍以待，深覺遭受隱瞞與欺騙，在強烈嫉妒下，憤恨交雜萌生殺機，並非預謀殺人。另外張男犯後遭羈押時，寫下「我好後悔所做的事，我太自私，對不起」、「該如何面對你的父母呢，我有辦法開口嗎，每天心都好累，即使承受不住也必須堅持下去，這是一條贖罪之路」的字句，認定張男頗有悔意，因此一審將他輕判13年，盜領部分判拘役55日，得易科罰金。

案經上訴，高等法院二審於9日宣判，高院認為一審判決認定事實、適用法律並無違誤，因此駁回上訴，維持原判，仍處張男有期徒刑13年與拘役55日，可上訴。

▼台北市赤峰街，日前發生姊弟戀命案。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）