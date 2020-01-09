東吳情侶雙屍二殯報驗！男大生媽媽心碎哭紅眼框…家屬一路攙扶緩緩走出

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市松山區民權東路三段一棟大樓8日晚間傳出雙屍命案！一對就讀東吳大學的21歲情侶在租屋處輕生，被發現時2人皆已明顯身亡。雙方家屬接獲孩子死訊後，趕往派出所，稍早前男大生家屬前往第二殯儀館報驗，眼淚潰堤泣不成聲，傷心到需要旁人攙扶。

▲▼東吳情侶雙屍命案，蘇男家屬二殯報驗時情緒崩潰。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

林姓女大生被發現時在陽台上吊身亡，蘇姓男大生則身體僵硬地倒臥陽台，頸部被發現有勒痕，警方研判死亡時間超過3小時，2人陳屍的陽台上有2組繩圈，初步判定林女發現蘇男上吊身亡後，先將男友的身體放下，再上吊輕生。

根據警方調查，2人都有憂鬱症病史，蘇男手機備忘錄中還有一篇疑似「交代後事」的文章。據了解，蘇男7日返回租屋處後便沒有再出門，根據監視器畫面則可知，林女於8日晚間6時許返家，當晚9時許2人便被發現雙雙陳屍屋內。

雙方家屬得知消息後大受打擊，蘇男家屬9日下午前往第二殯儀館報驗時忍不住淚崩，蘇男母親對於孩子的死訊感到不敢置信，一度傷心腿軟需要旁人攙扶，這一幕令人鼻酸。

▲東吳情侶雙屍案，女友最後身影曝。（圖／記者邱中岳翻攝）

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