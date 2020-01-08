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「改假了~這禮拜留守」國軍女友揭日常...大票人妻秒懂鼻酸：要比他忙

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站哨、夜哨、安全士官、安官、衛兵。（圖／東森新聞）

▲因為男友不能時刻陪在身旁，她學著獨立。示意圖，與本文無關。（圖／資料照／東森新聞）

網搜小組／周亭瑋報導

「誰也是國軍女友，你的軍人也是這樣嗎？」一名女網友發文吐露心聲，由於男友是國軍，不能經常陪在身旁，每當她生病、寂寞時，總得自己克服，或請好友幫忙，也為了對方學著獨立堅強，感觸良多的她更直呼，「一句我想你了，都能滿足我們牽掛的心。」

女網友在爆廢公社感性發文，她表示，國軍很辛苦，不過陪著他的那個人也很辛苦，細數著記憶中的對話，「老婆，改假了，這禮拜留守」、「老婆，這週接值星」、「老婆，對不起剛剛連長打給我，電話斷了」、「老婆，明天接入伍生這禮拜不能放假了」，這些雖然都十分煞風景，但對她來說早習以為常。

請繼續往下閱讀...

她感慨，「他不能無時無刻陪在妳身邊，妳需要他的時候他都不在；寂寞了，隔著黑色的螢幕視訊；生病了，打給我身邊的朋友請求幫忙；沒安全感了，看著上次休假的照片發呆。」就算好不容易收到訊息，看著對方撒嬌地說，「老婆，妳在幹嘛？我好想妳......」，但可能下一秒就被迫結束話題，因為他要集合了，好不容易熬到晚上，但同寢的弟兄都睡了，男友也不好意思講話。

▲女友,失戀,分手,哭（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲一通電話都能讓她超開心。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

女網友不禁向國軍弟兄們喊話，「為了你她學會堅強獨立，在你們帶入伍生操課練軍歌時，別忘了你的女孩在抱著棉被等電話，別忘了想起她。」

文章狂吸1.4萬讚，許多軍警眷屬深有所感，紛紛感嘆「有同感~慢慢的居然8年了」、「當軍眷真的要想清楚(拍肩」、「我老公也是軍人，把自己搞得比他忙就好」、「一開始是真的很累很疲倦，但現在我男友進去快1年了，我也習慣了哈哈哈」、「成功熬了4年，男友退伍了」、「每當孩子哭著問爸爸時，真得很心酸」。

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