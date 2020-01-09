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社會 社會焦點 保障人權

離婚兩個月還在氣　前夫簡訊轟炸嗆抓到死更慘：一手一腳剛好

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記者黃翊婷／綜合報導

屏東潘姓男子與妻子小花（化名）之前因為一些口角鬧得不愉快，離婚（2019年4月30日登記）兩個月後，他竟然在接下來的3個月內狂發簡訊轟炸，包含「一手一腳剛好」、「躲沒用，抓到死更慘」等等，結果反而害自己挨告恐嚇危害安全罪，被台南地院法官判處拘役80日，得易科罰金8萬元。

判決書中提到，45歲的潘男與前妻小花因為口角起爭執，去年6月30日他在屏東的住家寄了一封簡訊給住在台南的前妻，內容為「最好告我，不然會妳完蛋」，隔月18日再傳第二封簡訊「一手一腳剛好」，接著展開一連串的簡訊轟炸。

▲▼示意圖,科技,手機,低頭族,滑手機。（圖／123RF）

▲潘男對前妻有所不滿，竟狂用簡訊威脅要對她不利。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

潘男在3個月內連續傳送8封恐嚇簡訊，除了上述兩封之外，其他還有「我死都不會放過妳」、「不爽了，先從小妹開刀」、「呼妳死」、「躲沒用，抓到死更慘」、「妳沒死我不甘心」、「妳非死不可」。小花收到訊息擔心可能真的會受害，嚇得趕忙跑到警局報案求助。

台南地院法官認為，潘男最後兩封簡訊發送時間相隔不到一個小時，內容皆提到要傷害小花，顯然屬於同一恐嚇犯意，另外6次則應分論併罰，考量到他犯後坦承犯行以及雙方的智識程度、家庭、經濟狀況等因素，最後依7個恐嚇危害安全罪個判處拘役5日，合併應執行刑期為拘役80日，得易科罰金8萬元，全案仍可上訴。

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