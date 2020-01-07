恐嚇館長幕後大咖身分曝光！涉案前調查官曾洩露「法眼」資訊淪通緝犯

▲刑事局偵破恐嚇館長案，寄發恐嚇信的居然是調查局前調查官鄭詠鈺。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

新北市立委候選人余天、館長陳之漢、立委顏寬恆及2名企業董事長接到署名「小林」恐嚇信，分別勒索5人15~20萬元不等金額，信末還署名「亞昕國際有限公司」恐嚇余天等人限期將款項匯入，結果犯嫌恐嚇多人僅得手一元；刑事局7日收網逮捕涉嫌寄發恐嚇信的歹徒鄭詠鈺，經查鄭嫌居然是前調查局調查官，曾因利用調查局法眼系統查詢個資遭判刑而因此丟官。

▲刑事局偵破恐嚇館長案，警方查扣大批犯罪工具。（圖／記者張君豪攝）

警方證實，涉嫌寄發恐嚇信的犯嫌鄭詠鈺（45歲）原名鄭景隆，2014年曾任職調查局時進入該局「法眼系統」查詢民眾各資賣給討債集團，經桃園地檢署起訴偵辦，期間鄭姓調查員還潛逃行蹤不明，遭法院發佈通緝。

當時調查局國安處查處前陸委會副主委張顯耀洩密案，結果發現調查官鄭詠鈺曾利用辦案機會，使用法眼系統查詢多筆民眾出入境紀錄及個人資料，再洩漏給暴力討債集團使用，其中包括一名逃亡大陸的知名通緝犯資料。

鄭景隆調查班41期結業，曾任職台北縣調查站、航業海員調查處台中站、澎湖縣調查站等單位。2014年前他因與簡姓前妻感情不睦，簡女還指控鄭外遇生女甚至還家暴動手折斷他手腕，事後2人離婚更因多次鬧上媒體版面。

鄭嫌到案後因為十分熟悉警方辦案流程，筆電內恐嚇信檔案都已經刪除，警方已緊急將電腦送數位鑑識還原，並查扣兩本筆記本供比對筆跡，對於前調查官的墮落犯案，警方均低調不願多表示意見。鄭詠鈺涉案移送地檢署後遭檢察官聲押中。

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