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擁台大博士學歷竟恐嚇館長！前調查官超狂暴...打斷新婚妻右手4次

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▲刑事局偵破恐嚇館長案。（圖／記者張君豪攝）刑事局偵破恐嚇館長案，寄恐嚇信的前調查官鄭詠鈺身影被監視器錄下。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

涉嫌在2019年12月寄信恐嚇網紅館長、立委顏寬恆、立委候選人余天等知名人物的幕後策畫者，居然是調查局前調查官鄭詠鈺（原名鄭景隆、45歲）不僅在調查局任內洩漏調查局「法眼系統」民眾個資、入出境資料給討債集團，甚至還涉嫌家暴前妻，身材高大的鄭詠鈺不但動粗打老婆，甚至還打斷老婆手腕造成4次骨折，鄭嫌知法玩法讓逮到他的警員相當感慨：「不好好珍惜自己前程、知法犯法真的太誇張」

▲刑事局偵破恐嚇館長案。（圖／記者張君豪攝）

涉嫌寄信恐嚇館長、顏寬恆等人的鄭詠鈺是調查局41期調查班結業，但他2013年擔任調查官期間，不僅洩漏法眼系統個資給討債集團，甚至還遭台北地檢署另案偵辦，檢警鎖定他之後，鄭詠鈺還潛逃行蹤不明遭到發佈通緝。

前調查官鄭詠鈺更早在2008年遭當時的妻子指控家暴毆打，甚至還遭到鄭男打到流產，根據當時檢警調查，擁有台灣大學博士班學歷的鄭男多次家暴毆打妻子，法官認為身高186公分的鄭男，夫妻爭吵後就會動手毆妻，甚至扭斷身材矮小妻子的右手腕骨，且鄭嫌毆妻專折右手，根據簡妻提示的驗傷紀錄，顯示鄭男能4次扭斷前妻右手腕手段相當慘忍。

鄭男因毆妻被告上法院，但出庭卻抱怨妻子常讓他當眾出糗不可理喻才動手，鄭男後來認罪，但其妻不同意和解，後來遭法院依觸犯傷害、妨害自由罪嫌判處6個月有期徒刑併拘役一百二十天，可易科罰金三十萬元。

鄭嫌後來因非法使用調查局法眼系統調閱民眾各資，交付給犯罪集團使用，事發被調澎湖縣調查站，鄭男還異想天開和討債集團金主約定，他接受討債集團委託查詢欠債者的個資，交換該集團幕後金主關說，希望能藉此調回台灣本島，甚至還包紅包給幫忙關說的中間人，行逕有夠離譜。

當時調查局內部統計，鄭詠鈺歷年來經由此系統，查過2000多筆個資，堪稱當年調查局內部最嚴重的調查官洩漏個資案件。2018年台北高等法院、依洩密罪判處鄭有期徒刑10月，得易科罰金。

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