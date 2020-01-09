口罩男持槍闖入農會搶劫！？　民眾嚇傻…原來只是防搶演練　

▲湖內警分局日前在阿蓮農會進行防搶演練，雖然有事先公告，但逼真情節讓不知情民眾誤以為真的發生搶案。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

一名持槍戴口罩男子闖入農會，喝令「不要動！搶劫！」，逼真情節讓現場不知情民眾全嚇傻，原來是防搶演練。年關將近，湖內分局日前進行演練，為避免造成民眾恐慌，也張貼「防搶演練中」字樣。還是有誤以為真的遇到搶案，趕緊跟著行員蹲趴地上，演練過程民眾也成為臨時演員，增添不少趣事。

警方表示，農曆春節前後，民眾前往提存現金頻繁，金融機構易遭歹徒覬覦。高雄市政府警察局湖內分局日前，實際進行防搶演練，讓業者感受發生搶案時震撼力，以檢驗危機處理能力可否經得起考驗。

一名持槍戴著口罩的男子闖入阿蓮區農會，大聲喝令行員「不要動！搶劫！」，出納行員害怕交付現金數十萬元給歹徒，行員於交付時早已按下警鈴，歹徒離開現場時，便遭到線上警網包圍，雖抵抗仍不敵優勢警力被逮捕。

警方在演練會場特別明顯處張貼「防搶演練中」字樣，但逼真的過程，讓現場不知情的民眾驚嚇誤以為發生搶案，也跟著行員一同蹲趴在地上，後來才知道虛驚一場，自己也不小心成為這場演練的臨時演員，為嚴肅的演練場合增添不少趣事。

▲湖內警分局日前在阿蓮農會進行防搶演練，雖然有事先公告，但逼真情節讓不知情民眾誤以為真的發生搶案。（圖／記者翁進忠翻攝）

湖內警分局長王世芳表示，2020年「加強重要節日安全維護工作」自1月16日22時起至月30日24時止，為期15天加強防搶、防竊、反詐騙等，要讓民眾過好年。打擊犯罪沒有假期之分，演練除測試金融機構的防搶知能，亦測試警方緝逃之能力。

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