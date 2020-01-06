▲ 新北農業表現亮眼，侯友宜頒牌匾獎座嘉勉優秀農會、農民。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2019年度新北市各級農會及農民榮獲諸多農業獎項，表現相當亮眼，市長侯友宜也趁著農曆新年前，邀請新北市25家農會三首長、優秀農民及青農聚一聚，並特別聘請新北女力設計師－游基綺女士操刀設計，以新北農業意象打造獨一無二的牌匾及獎座，由侯市長頒贈牌匾及獎座予獲獎農會及農民，鼓勵大家在新的一年能持續為新北市爭取佳績。

新北市共有25家農會，在2019年經營信用金融事業有亮眼表現，有8區農會榮獲各項農業金融獎，其中中和地區農會及蘆洲區農會更同時獲得2種獎項，表現非常優異；深坑區農會也透過園藝療癒，開設一系列延緩高齡者失能課程，獲選2019年農委會評鑑「十大綠色照顧優良典範」，另外，還有10項產品入選「2020-2021臺灣農漁會百大精品」，2項產品獲得「2019年度臺灣農業旅遊伴手，可謂收穫滿滿的一年。

▲ 新北農業表現亮眼，侯市長頒贈農金獎牌匾予蘆洲農會。

新北市已邁入400萬人口，是全國最大的消費地，市府大力推動新農漁民輔導計畫，吸引青年農民返鄉從農，坪林區茶葉產銷班第八班班長陳陸合，推動有機種植茶葉12年，同時復育保育類翡翠樹蛙，榮獲「模範農民」殊榮；石碇區青農葉家豪打造「螢火蟲書屋」，帶領地方與環境共榮、坪林區青農蔡威德，推廣在地友善農食，兩人從全國426名參賽者中脫穎出獲得「2019年農村領航獎」肯定。

金山區青農陳忠慶推動有機種植新北健康三寶「甘藷」，成果卓越；三峽區青農戴文祥透過地方創生將三峽碧螺春及蜜香紅茶發揚光大、林口區青農李當期則是以衛生、高品質的飼養模式飼養黑毛豬，三位優秀青農也榮獲「第五屆百大青農」肯定。

▲ 新北農業表現亮眼，侯市長頒贈農金獎牌匾予中和地區農會。

現場有兩位總幹事退休銀盾頒贈儀式，首先是2018年12月31日退休的平溪區農會吳清龍總幹事，面臨平溪資源及人力的困境，吳總幹事透過租用廢棄東勢分校校區，設置「平溪生態教育會館」，辦理農村活化、並以農產六級化提升平溪珠蔥知名度及實質提升農友收益。

另外，金山地區農會李清煙總幹事預計在2020年1月退休，在農會服務38年來，協助市府推動農業政策與農產品行銷推廣，打響金山甘藷名號，侯市長也趁著各農會及優秀農民齊聚的機會，頒贈退休銀盾，並致贈鶯歌陶瓷黃仰明大師精心設計作品，謝謝兩位總幹事對新北農業奉獻。

▲ 侯市長頒贈退休紀念品予金山區農會總幹事李清煙。

侯友宜表示，2019年新北在農業獎項屢屢獲獎，這都要感謝新北市各級農會及農友的努力與付出，新北市有山有海，各個時節、各個區域都有不同的農特產品，市府與各級農會及農民就像是一個大家庭，互相發揮所長，產地區域農會及農友在農業生產上努力，都會區農會則運用行銷優勢，協助銷售推廣。

侯友宜說，市府秉持「先創通路，再開農路」精神，以通路三箭：縣市週、精品展、電商，拓展全台農產品銷售管道，持續為農友開創穩定的銷售通路，透過市府、農會及農友互助合作，帶動新北農業發展，期許新的一年，在我們共同努力下，一定能夠再創新北農業輝煌佳績。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 侯市長頒贈退休銀盾予平溪區前總幹事農會吳清龍。