林口農會防搶演練　民眾嚇歪見波麗士趕抵讚：看見警察感覺真好

▲林口警方於農會進行防搶演練過程逼真。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

年關將屆，為預防金融機構搶案以及讓行員熟悉通報流程與自我防衛能力，林口警分局於13日上午9時於林口農會執行「金融機構防搶演練」，員警個個訓練有素，面對突發的狀況均能依照專業的SOP流程，並迅速反應，演練過程超級逼真，更讓在內洽公的民眾也身歷其境，逼真的行搶過程加上員警荷槍實彈的圍捕，讓在場的民眾彷若進入了電影的場景。

鑑於春節前、後現金交易熱絡之金融機構、金銀樓業、當鋪業、超商、加油站等財物匯集處易遭歹徒覬覦，若有強盜、搶奪或竊盜等犯罪案件發生，將對社會治安衝擊甚鉅，為提升員警迅速反應、提升打擊犯罪能力及強化金融機構行員警覺性與敏感度，藉由事前妥善防搶勤務演練，因此與林口農會合作舉行重大刑案攔截圍捕暨金融機構自衛編組防搶演練。

▼鑑識小組趕抵後進行採證。（圖／記者陳豐德翻攝）



本次警方在林口區林口農會自衛編組防搶演練，由於演練過程逼真寫實宛若電影情節，2名搶匪搶戴著口罩進入農會，並手持長槍喝令所有人趴在地上，搶了約200萬元後隨即逃逸，過程中還挾持洽公民眾，在場提款民眾，信以為真，有人緊急撥打110電話報案，甚至有人上網臉書貼文，直到民眾見演練警力迅速抵達，才知是防搶演練，才鬆了一口氣並說「這時候看到警察感覺真好！」

員警在場迅速了解行搶過程及交通工具、方向等狀況後，隨即以無線電通報攔截圍捕，雖然搶嫌突破二處攔截點，但警方的快速打擊犯罪特警隊也不是省油的燈，搶匪頑強抵抗挾持人質，面對優勢警力以及談判專家軟硬兼施的安撫，最終仍在粉寮路二段遭逮，演練全程張力十足。

警方表示，期盼透過不斷的演練，提升金融機構業者自我安全防衛能力，亦藉此提升執勤員警警覺性、機動性，強化立即偵破刑案能力，此外呼籲民眾如欲領用大量現金，請儘量使用臨櫃轉帳方式或由親友、同事陪同下提領取，以便相互照應，並可隨時向警察機關申請警力護鈔以確保人身及財物之安全。

▼民眾看到防搶演練現場於地方臉書社團PO文。（圖／記者陳豐德翻攝）



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