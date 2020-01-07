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胡麻油上市　黃偉哲偕農會推出催生好孕法寶

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▲台南市長黃偉哲，偕台南農會推出催生好孕法寶「台南胡麻油」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，偕台南農會推出催生好孕法寶「台南胡麻油」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

麻油長久以來就是坐月子產婦的補品，為行銷台南胡麻，台南市長黃偉哲率領農業局跟善化區、西港區、安定區等農會合作，聯合推出2020年限定版「做人成功麻上幸福」胡麻油禮盒，並推廣給到戶政事務所登記的新生兒家庭品嚐使用，不僅拓展台南胡麻產銷管道，同時也鼓勵生育，提升國力，打響台南胡麻油名號。

台南市長黃偉哲表示，台南市政府費盡心思想要提升生育率，但以全國人口結構來看，花錢補助不一定對出生率有幫助，左思右想後覺得也可用實質行動—發麻油，來幫助新生兒家庭，因為本產麻油充滿不飽和脂肪酸，是健康的油，對孕婦、產婦、嬰兒、家長都好，有益健康。他認為，推廣優良油品的同時，也讓產婦趕快恢復身體健康是很重要的，不管是做月子還是準備生下一胎，麻油絕對是滋補聖品。

▲台南市長黃偉哲，偕台南農會推出催生好孕法寶「台南胡麻油」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局表示，市長黃偉哲非常重視農業發展，農會與在地農民契作種植胡麻，保證價格收購，採收後胡麻做農藥殘留檢驗，確保生產的麻油健康、安全、味美，讓消費者吃的美味健康。在地生產胡麻價格雖較進口胡麻高，但品質絕對優於進口油，所榨麻油香味濃厚，強力推薦給民眾。

農業局代理局長李建裕表示，農業經營雖逐漸邁向機械化與科技化，人力仍是其中最重要的角色，胡麻為台南重要經濟作物，種植面積逾1萬4千公頃，為全國第一；胡麻生長對環境敏感，種植時怕雨，生長時怕冷，收穫時依靠人工，收割捆扎植株於田裡自然晾曬，再敲打蒴果收穫胡麻籽，種植與採收皆人力精心照顧。

▲台南市長黃偉哲，偕台南農會推出催生好孕法寶「台南胡麻油」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民政局長顏振標則表示，台南市政府為獎勵市民生育，台南市新生兒於2020年1月1日以後出生者，產婦生產之第1名新生兒發給生育獎勵金6千元；第2名新生兒發給1萬2千元；第3名及第4名新生兒發給3萬元；第5名以後之新生兒，每名5萬元，提高生育獎勵，也分享新生命誕生的喜悅。

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