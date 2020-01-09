「石油安全存量超過100天」蔡英文：密切注意伊朗情勢　必要時啟動金融穩定機制

▲伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

美國與伊朗緊張情勢升高，總統蔡英文9日上午於總統府舉行國安高層會議，會後由總統府發言人黃重諺召開記者會轉述。蔡英文於會中聽取國安會、國安局、國防部、陸委會與經濟部等部會就中東情勢、以及對我國之影響聽取簡報，並要求外交部密切注意伊朗當地情勢，務必做好僑民連繫保護，備妥必要時的撤僑方案。

蔡英文9日上午7時30分於總統府舉行國安高層會議，與會者包括行政院長蘇貞昌、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、經濟部長沈榮津、國安局長邱國正、國安會諮委施俊吉、傅棟成與國安會副秘書長蔡明彥等人，進行時間約為一小時。

在股匯市方面，蔡英文表示目前國內經濟基本面良好，為了因應短期效應，已請財政部、金管會、中央銀行等單位持續注意股匯市波動情形，以維護市場正常穩定運作。此外蔡英文也指示，如果有金融市場失序，或者影響國家安定之情形，也要及時啟動穩定機制，採取必要措施穩定國內金融。

在能源供應部分，蔡英文指出國內目前石油安全存量超過100天以上，能源安全無虞，請國人放心，並指示相關部會透過價格平穩機制防止民生經濟受到影響衝擊。

在僑民安全部分，蔡英文請外交部密切注意伊朗當地情勢，務必做好僑民連繫保護，備妥必要時的撤僑方案，同時協助疏運當地旅客平安返台。

最後，在台海情勢方面，蔡英文也要求國防部必須確實掌握周邊安全動態，以確保台海安全。

▲總統府發言人黃重諺就國安高層會議進行說明。（圖／記者呂佳賢攝）

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