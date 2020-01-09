韓競辦「協尋總統」　蔡英文嗆「扭曲事實」：這是國民黨無法獲得人民信任的原因

▲國安高層會議。（圖／總統府提供）

記者張乃文／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜競辦9日召開「全民協尋總統去哪」記者會，提到總統蔡英文近期公開行程中，一個月三分之一上班日無公開國政行程等。對此，蔡英文回應，雖然國內正值選舉期間，但為了掌握中東情勢最新動態，她特別召開國安高層會議。她批評，國民黨無視自己的高雄市長請假離開崗位，為了選舉，轉移焦點，扭曲她不在崗位上，「這就是國民黨無法獲得人民信任的原因」。

距離2020大選僅剩2日，但美國、伊朗緊張情勢升高，為掌握最新動態，蔡英文也於9日車隊掃街前，於一早7時30分在總統府召開國安高層會議，聽取相關各部會的簡報，掌握中東情勢的最新動態。

不過，隨後韓國瑜競選辦公室召開了「全民協尋總統去哪」記者會，指稱8日蔡英文下令國安會召開國安會議，同一時間她卻在台中造勢車隊掃街。

蔡英文即在臉書PO文反擊，強調身為總統，她依然每天都在崗位上。蔡英文說，一早她就聽取相關各部會的簡報，針對股匯市穩定、能源供應、僑民安全，以及台海情勢，都下達了指示，但國民黨卻無視自己的高雄市長請假離開崗位，為了選舉，擦脂抹粉、轉移焦點，扭曲她不在崗位上，「這就是國民黨無法獲得人民信任的原因」。

▲蔡英文召開國安高層會議。（圖／翻攝自蔡英文臉書）