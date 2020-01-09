國民黨指控不在崗位　蔡英文怒：無視韓國瑜請假為選舉擦脂抹粉

▲針對國民黨指控不在崗位，蔡英文發文回擊。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨指控總統近日皆沒有公開行程一事，總統蔡英文9日指出，她早上7時30分就針對中東情勢召開國安高層會議，強調她從來沒有放下總統的責任。

蔡英文表示，國民黨無視自己的高雄市長請假離開崗位，為了選舉擦脂抹粉、轉移焦點，扭曲她不在崗位上，「這就是國民黨無法獲得人民信任的原因」。

蔡英文指出，雖然國內正值選舉期間，但是她從來沒有放下總統的責任。不管在什麼地方，都隨時了解國內外的情勢，下達因應的措施。她強調，早上7時30分，為了掌握中東情勢的最新動態，特別召開國安高層會議，聽取相關各部會的簡報，針對股匯市穩定、能源供應、僑民安全，以及台海情勢。

在股匯市方面，蔡英文表示，國內經濟基本面良好，但為因應可能的短期效應，已請財政部、金管會、中央銀行等單位，持續注意股匯市波動情形，維護市場正常穩定運作。

在能源供應方面，蔡英文指出，國內石油安全存量超過100天以上，能源安全無虞，請國人放心，她也指示相關部會透過價格平穩機制，防止民生經濟受到影響。

僑民安全上，蔡英文說，已經請外交部密切注意伊朗當地情勢，務必做好僑民的聯繫及保護，備妥必要時的撤僑方案，並協助疏運當地台灣旅客平安返台；而台海情勢上，也要求國防部確實掌握周邊安全動態，確保台海安全。