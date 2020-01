1歲男童在家床上熟睡　深夜遭冷血槍手「針對性」開槍射殺

▲1歲男童熟睡時慘遭槍手射殺。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國德州近來發生一起不幸事件,一名1歲男童躺在自家床上睡覺時,竟然遭身分不明的槍手「針對性」射中身亡。警方表示,從犯案手法判斷,槍手應該很熟悉房屋的配置,所以故意挑住戶睡著的時間,以向下的角度朝臥室開槍。

達拉斯警察局長霍爾(Renee Hall)表示,事件發生在5日凌晨3時30分,槍手趁這家人入睡時,故意且針對性地朝屋內開槍,導致1歲男童諾曼(Rory Norman)當場喪命,「我們不僅感到心碎,並為這名1歲男童的死感到憤怒,他是因為這個城市的槍枝暴力而死,所以我們決心要在2020年剷除這樣的暴力行為。」

事件除了造成諾曼死亡,他的20歲叔叔同時也被擊中,對方剛好從就讀的大學返家,因為身中多槍被送到當地醫院治療,目前生命狀態穩定。由於無法得知在逃槍手的身分,警方希望民眾能幫忙提供線索。

The Dallas Police Department is asking for the Public's assistance in the Homicide investigation of 1-year-old, Rory Norman.https://t.co/NW18yBNwNh