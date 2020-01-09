「台北惡棍」黑韓管理員開BMW被逮　時力立委候選人坦承：資料我給的

▲翟本喬呼籲跟著網軍起舞的人好好想一想。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

臉書粉絲專頁「台北惡棍」張姓管理員過去PO文聲稱，國民黨總統候選人韓國瑜唸的是東吳大學英文系夜間部，日前挨告公然侮辱、加重誹謗兩罪。時代力量不分區立委候選人翟本喬9日凌晨在臉書PO文中坦承，台北惡棍的資料就是他交給市刑大的，「還有哪個網軍想找死的，自己在下面留話。」

29歲的張姓男子有多項前科，目前並沒有正當職業，日前卻開著BMW豪華跑車前往警局應訊，掀起外界熱議。警方表示，張男是臉書粉絲專頁「台北惡棍」的管理員，透過扮演旅美富商，在網路上散播不實訊息攻擊韓國瑜，包含指稱韓是東吳英文系夜間部學生，後來韓陣營直接秀出畢業證書澄清，雖然他到案後否認與任何政治人物、團體接洽合作、教唆犯案，應訊過程也完全不配合，但警方根據網路使用的電磁紀錄認定涉案明確，訊後依違反妨害名譽、加重誹謗、總統副總統選罷法等罪嫌將他送辦。

對此，翟本喬9日凌晨在臉書PO文表示，「對啦！台北惡棍的資料就是我交給市刑大的。有問題嗎？還有哪個網軍想找死的，自己在下面留話」，雖然知道大家都是為了生活要賺錢，自己沒事也不會去踢館，但想讓「老闆」選贏，不必讓社會充滿猜忌和仇恨，也不必讓大家產生「想法不一樣的人就是惡魔」這樣的想法。

翟本喬認為，這些人所做的是在破壞信任人性本善，相當於是在毀滅自己後代生存的基礎，把社群變成核子廢墟，希望大家不要變成下一個「低級的台北惡棍」，也請跟著網軍起舞的人想一想，「你，真的這麼容易就被利用嗎？你，真的有看清楚嗎？」

▼翟本喬臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／翟本喬）