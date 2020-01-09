「比我的影片重要一百倍」　法國網紅拜託台灣人要去投票

▲法國網紅「酷（Ku）」拜託台灣人記得去投票。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

目前定居台灣、在YouTube擁有61萬訂閱戶的法國網紅「酷（Ku）」日前在臉書粉專表示，雖然他是沒有投票權的新住民，但拜託大家1月11日能去排隊投票，並表示：「台灣開放民主投票的時間也沒有很長，希望大家不要忘記這是每一個人的權利與義務，可以決定我們的台灣要往哪一個方向發展。」

酷表示，1月11日對大家來說，有一個比他影片更重要一百倍的事，指的就是2020的總統大選與立委選舉，並表示雖然他是沒有投票權的新住民，但1月11日對他來說也是重要的一天。

而最近法國因為退休金改革爭議而爆發罷工浪潮，酷也指出，他日前回去法國，原本的企劃也因為罷工問題毀了，「巴黎完全沒有地鐵，需要在零下2度的路上，走上好幾個小時才能回家；火車被取消，只能臨時花好幾千塊找飯店住。」他強調，雖然法國人用罷工表達不滿是好事，但每次選舉都有25%的選民沒去投票，「等於4分之1的法國人沒有花30分鐘去表達對自己國家的看法，讓我覺得有一點可惜。」

話峰一轉他強調：「如果你投票了，你不支持的人當選了，那就沒辦法；但如果你沒去投票，你不支持的人當選了，這只能怪自己。」酷也表示，「台灣開放民主投票的時間也沒有很長，希望大家不要忘記這是每一個人的權利與義務，可以決定我們的台灣要往哪一個方向發展。」最後他表示，因為自己沒有投票權，所以只能拜託大家1月11日去排隊投票，並喊話「在台灣的外國人支持你們。」酷還表示，1月11日為了讓大家好好看開票，所以影片會提前在1月8日上線。

粉絲看到酷的貼文也表示認同與感動：「不管支持誰，站出來表達自己的選擇，就是民主」「謝謝身為法國人的你～很多台灣人真的是事不關已不去投票，覺得很可惜」「感謝酷的呼籲，1月11日一定去投票」。



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