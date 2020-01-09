男子車站前公開「焚燒大陸護照」　直播高喊：我是台灣人！

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湖南公民記者佐拉公開「焚燒大陸護照」　直播高喊：我是台灣人！

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▲▼湖南公民記者佐拉，在花蓮火車站燒掉大陸護照。（圖／翻攝自周曙光臉書）

▲湖南公民記者佐拉，在花蓮火車站燒掉大陸護照。（圖／翻攝自周曙光臉書）

記者林彥臣／綜合報導

來自湖南現在已經取得中華民國籍的大陸公民記者佐拉，8日在花蓮火車站前，公開焚燒大陸護照，並且在個人的YouTube頻道上直播燒護照的過程，在燒護照之前，他也接受台灣媒體的提問，呼籲台灣人踴躍投票、珍惜民主。

佐拉介紹為什麼要燒護照的背景指出，他在2018年5月31日取得台灣的戶籍，同年6月4日取得台灣護照，台灣的移民署只有要求他把大陸通行證剪角，以及完成註銷大陸戶籍與相關的文書公證，沒有對他的大陸護照做任何處理。

▲▼湖南公民記者佐拉，在花蓮火車站燒掉大陸護照。（圖／翻攝自周曙光臉書）

▲湖南公民記者佐拉，現在已經移居花蓮。（圖／翻攝自周曙光臉書）

佐拉表示，他在2017年已經跟父母道過永別，大陸護照已經用不到了，他過去做過很多敏感新聞的報導，也期盼過網路的興起會讓大陸逐漸擁有民主與自由，但是現況並沒有如他所期待的發展。

佐拉強調，他做出這樣的行為藝術，並不是代表他多麼的勇敢，「我希望人們能夠普遍的享有自由、享有人權保護、享有政治權力、享有投票權力、享有選擇生活的權力、享有旅行的權力，所以這本護照了我這些權力」。

▲▼湖南公民記者佐拉，在花蓮火車站燒掉大陸護照。（圖／翻攝自周曙光臉書）

佐拉呼籲，「我希望藉焚燒這本中國護照的事，來激勵人們投票」。

左拉本名周曙光，1980年出生於湖南寧鄉，2001~2005年擔任過網路管理員，2007年以非新聞媒體的身份報導「重慶楊家坪拆遷事件」、「廈門PX項目」、「蟻力神」以及2008年「甕安騷亂事件」而受到注意，後來與台灣的太太結婚，並在2018年取得中華民國籍，定居在花蓮。

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