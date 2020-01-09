諷南投選情「完全不對等」　謝龍介、李佳芬推薦文挺馬文君

▲南投第一選區，李佳芬特地來幫馬文君輔選。（圖／翻攝自粉專／立法委員 馬文君）



記者顏如玉／綜合報導

距離2020投票僅剩2天，各家候選人加緊腳步宣傳，就連被稱為「深藍」的南投選區都有多位國民黨大咖來相挺，尤其第一選區藍營的馬文君，面臨中央資源大力挹注的蔡培慧，謝龍介、李佳芬和南投縣長林明溱都相繼幫忙輔選，並發文諷刺選情根本「完全不對等」、讓馬文君格外艱辛。

南投選民結構一直以來藍大於綠，不過今年第一選區遭到來自民進黨的強力挑戰，蔡培慧從不分區立委轉戰南投區域立委，挾帶中央大力奧援，選舉在即更有多位大咖下鄉輔選，林明溱表示，「這幾天總統、副總統、立法院長、行政院副院長、交通部長、農委會主委接連來到南投烏溪線掃街拜票，要來拉抬民進黨候選人的選情，顯然文君面臨『完全不對等』的選戰。」

馬文君在南投服務多年，雖然基層實力雄厚，連任區域立委至今10年、累積大量人脈，但對手擁有中央當靠山，這一年下來收到多次經費挹注，也讓綠營的候選人蔡培慧聲勢看漲，不少地方人士都表示這次難以斷定誰能勝出。

▲南投第一選區，謝龍介助陣馬文君。（圖／翻攝自粉專／立法委員 馬文君）



面對這樣艱難的窘境，藍營也祭出謝龍介、李佳芬等人來幫忙輔選，並於這幾天都在臉書發文支持，謝龍介表示，「文君不會『膨風』都『惦惦做，惦惦走』，不會隨便吹牛，一步一腳印慢慢做事，所以容易吃虧，非常需要我來幫她介紹推薦，相挺文君，幫她彌補吃虧的這塊。」

李佳芬也特別在輔選時，從雲林帶來特產番薯，「番薯台灣人稱『地瓜』，台灣人常以堅韌的『番薯精神』為傲，並且常稱自己為『番薯仔』，我希望文君能像番薯充滿強韌與生命力，無論這次選舉身處『完全不對等』環境中都能毫無畏懼、成長茁壯。」

過去曾和馬文君同為立委的現任縣長林明溱，也表態支持「老戰友」，表示這三年來中央很少下鄉關心南投，許多問題都沒有得到解決，「直到近幾個月才接二連三出現在南投向選民拜託，這對南投人來說非常諷刺。」