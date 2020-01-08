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調漲基本工資700元喪失低收入戶資格　　蔡淑惠：莫忘世上苦人多

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▲國民黨立委參選人蔡淑惠表示，因為台南市有不少位低收入戶民眾受到今年元月起調漲基本工資700元而喪失低收入戶資格，生活陷入困境。（記者杜龍一攝）

▲國民黨立委參選人蔡淑惠表示，因為台南市有不少位低收入戶民眾受到今年元月起調漲基本工資700元而喪失低收入戶資格，生活陷入困境。（記者杜龍一攝）

記者林悅／台南報導

總統大選及立委選戰已進入肉搏戰，忙著掃街頭拜票的國民黨立委參選人蔡淑惠，因為台南市有不少位低收入戶民眾，受到2020年1月起調漲基本工資700元而喪失低收入戶資格，生活陷入困境，特利用中午邀請台南市政府社會局救助科長楊瑞美瞭解狀況。

蔡淑惠獲悉近年來基本工資年年調漲，但貧窮線卻未跟隨上升，遠遠落在六都之末，主要卡在台南市的所得一直維持在中位數，蔡淑惠除了請台南市政府社會局請示中央有否解套空間外，也請台南市政府能加強台南市的經濟發展，讓弱勢的是民都脫困頓之苦。

蔡淑惠議員表示，基本工資從2012年的18780元開始，幾乎年年調漲，直至2020年達到23800元，9年漲了5020元，但低收入戶的貧窮線，從2012年的10869元到2020年的12388元，僅增了1519元，二者相差3501元。雖然國家的政策照顧到勞工，卻有一些低收入戶受到影響，有單親媽媽跟她陳情，說她要奉養父親，還要照顧就讀高中的兒子，雖有有一位20歲的孩子剛畢業卻未找到工作，不料今年的低收資格卻因為受到薪資微調而遭取消，僅能申請中低收入戶，但二者之間的補助差異頗大。低收入戶孩子就學學費及健保全額補助，每個月還有生活扶助金6115元，但中低收入戶學費及健保都僅補助一半，這對只領基本工資的單親媽媽來說，生活壓力非常窘迫。

蔡淑惠詢問社會局救助科長楊瑞美，貧窮線訂定標準為何呢？楊瑞美說，六都的貧窮線依照主計處的所定的各地政府該區域最近一年所得的60％計算，台北市為16580元、新北市14666元、桃園市14578元、台中市13813元、高雄市13099元，台南市與其他院轄市都落在所得中位數12388元。

蔡淑惠指出，台南市雖然升格，但所有的福利都遠落在其他五都之後，顯示台南市民的經濟活動與收入都是六都之末。蔡淑惠議員再詢問楊瑞美，台南市的貧窮線提升有否解套方法呢？尤其每年的畢業季，並不是每個踏出校門的孩子都能找到工作，是否可設置緩衝期？楊瑞美說，低收入戶的最低生活費每年都會檢討，但變動率不能超過5％，雖然中央母法規定有設置天花板可達7％，但台南市僅有1.99％。如要要解套，還需向中央請示。

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