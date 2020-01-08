把「新莊王小姐」請出來澄清？　韓國瑜：可以跟黃文財商量一下！





▲韓國瑜。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜捲入「新莊王小姐600萬元」疑雲，還被爆兩人曾一起出國5、6次，一度傳出與夫人李佳芬鬧僵。被問到能不能把「新莊王小姐」請出來說明事情？韓國瑜8日回應，兩人很久沒連絡，但可以跟高雄市輪船公司董事長黃文財商量一下。

關於新莊王小姐事件，韓國瑜8日接受《新聞深喉嚨》專訪時表示，李佳芬和王小姐並不認識，但李佳芬有對黃文財表達「有信心」；而他也沒跟李佳芬吵架，只是老夫老妻而已，不需要曬恩愛。

韓國瑜提到，沒有人是完美的，他常常說30歲以前不要怕，60歲以後不要悔；自己不是一個聖人，但有幾個優點敢說出來，第一是絕對不貪汙，這點讓他非常驕傲，因為自己不是害怕法律，而是因為擁有信仰，認為神明會處罰他，這個「比法律厲害太多了！」第二是他對人真誠又熱情。

韓國瑜說，自己的缺點也很多，年輕時喝酒聊天到各種場合都不害怕，他的一生並不完美，但這也是為什麼「黑」有效，畢竟人性有弱點，只是現在對手找不到任何證據，只好用影射的方式來黑他。

主持人王又正提到，自己一直在思考，為什麼不能把王小姐請出來做說明？韓國瑜回應，他們倆很久沒聯絡了，但這個可以跟黃文財商量一下，不過要先考量到當事人的意願，也許當事人很害怕媒體，畢竟大部分民眾在接觸媒體時，沒辦法不慌亂。

韓國瑜也認為，現在一直在黑這種東西，但他的心裡其實很坦蕩，畢竟該做什麼就做什麼，大家不需要擔心。