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「餐會摸彩還有普獎100元」列賄選被告　陳根德：我沒出席也！

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▲桃園市第一選區立委候選人陳根德（中）8日在律師陳麗玲陪同下指出，未參與餐會卻被列賄選被告，痛斥司法淪為政治打手與國家機器。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市第一選區立委候選人陳根德（中）8日在律師陳麗玲陪同下指出，未參與餐會卻被列賄選被告，痛斥司法淪為政治打手與國家機器。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區陸光新城社區有8名住戶8日清晨收到檢方傳票，其中傳票上將第一選區國民黨籍立委候選人陳根德列為被告，事由則是違反選罷法，陳根德表示，餐會他未參與、更沒有送禮，質疑司法淪為政治打手與國家機器；桃檢則澄清，辦案未設立場，請外界別妄加揣測，鄭運鵬陣營則認為，作賊喊捉賊，可恥。

桃園市第一選區龜山區陸光新城社區上月29日中午舉辦歲末聯歡餐會，邀集社區住戶參與，席間有辦理摸彩抽獎等活動，其中有264個百元紅包，發給未抽中獎項的住戶，管委會強調，餐會活動是例行活動，所有收支明細都交代得清清楚楚，不知道為何會將陳根德扯入，事後疑遭檢舉是陳根德疑似有補助款項，桃園檢調7日發出傳票至社區，有住戶收到的傳票，其中陳根德列為被告，事由則是選舉罷免法，備註欄則記載「得由調查局及桃園市警局另與證人製作筆錄」。

▲桃園檢調8日發出傳票調查賄選案，其中傳票上被告清楚列出是陳根德。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園檢調8日發出傳票調查賄選案，其中傳票上被告清楚列出是陳根德。（圖／記者沈繼昌攝）

針對此份傳票嚴重影響選情，陳根德8下午在律師陳麗玲陪同下召開記者會表示，他並未參加餐會，也未贊助禮物，連活動何時舉辦都不知道，檢方於7日發出傳票，8日清晨6時30分就到證人家中送達，陳麗玲律師認為，本案未經偵查就把陳根德列為被告，選舉僅剩3天，網路發動廣傳會讓選民第一印象認為賄選被抓到，傳票上直接寫被告已違反無罪推定原則，籲請選民要睜大眼睛看清楚。

陳根德痛斥，這就是先抹黑，事後再澄清都沒用的選舉奧步，本案未經偵查就把他列為被告，痛批司法淪為政治打手與國家機器，他強調自己會當選，重申「請司法不要淪為執政當局執行政治迫害的打手」！

桃園地檢署則發出新聞稿澄清，日前因接獲民眾檢舉立委候選人陳根德疑涉有賄選，為查證檢舉內容真實性，訂8日下午2時10分以證人身分傳喚相關證人共8人，本案係屬「他案」，檢舉內容是否屬實尚待查證，請外界不要妄加揣測。

▲桃園市第一選區有5人參選，圖為日前舉辦的電視公辦政見會，陳根德（左一與鄭運鵬（右一）等4位候選人比出自己的號碼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市第一選區有5人參選，圖為日前舉辦的電視公辦政見會，陳根德（左一與鄭運鵬（右一）等4位候選人比出自己的號碼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬陣營下午也做出回應指出，陳根德陣營涉入賄選案被調查，竟然還是不知反省，還公開表示是選舉抹黑，做賊的喊捉賊，鄭運鵬認為非常可恥，也呼籲陳根德誠實面對司法調查，讓桃園有個乾淨的選舉。

►「即日起，我退出老化黨。」

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