韓國瑜砸錢買廣告！蔡英文：庶民總統是假的、龐大資源的國民黨才是真的





▲蔡英文新竹造勢晚會。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／新竹報導

2020大選進入最後倒數三天，總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」車隊8日一早從彰化一路開進苗栗，晚間則分別在新竹、桃園舉辦造勢晚會。總統蔡英文壓軸登場時嗆對手韓國瑜，選前砸錢買廣告，「庶民總統是假的、龐大資源的國民黨才是真的」

蔡英文「勇敢自信 護台同行」新竹縣市聯合造勢晚會8日晚間登場，滿滿支持者擠爆會場，主辦單位宣布現場超過一萬人。

蔡英文致詞時火力全開。她提到，最近國民黨鋪天蓋地的買廣告，他們花大錢、砸重金試圖最後一搏，「我請各位好好看一下這些廣告，庶民總統是假的，有龐大資源的國民黨才是真的。」

蔡英文說，幾十年來，台灣民主一路走來，台灣跟著這樣的國民黨在對抗，龐大資源的國民黨到現在都還在，所以不用擔心也不用懷疑，他們的選舉花大錢買廣告一點都不需要驚訝，「這才是國民黨真正的面目」。

蔡英文強調，面對的有龐大資產的國民黨，過去民進黨從來沒有害怕過，「現在我們也不用害怕，因為我們有台灣人民的支持，我們有民主自由的信仰，國民黨鋪天蓋地的廣告，只會讓我們意志更堅定，謝謝他們提醒我們真正的勝利還沒來到，一月十一號請大家一定要出來投票！」