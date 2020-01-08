闖民宅躲房內「有人要殺我」　持刀拒捕被警壓制...拉K男起訴

▲桃園市許姓男子上月底拉K後產生幻覺，闖入民宅躲藏堅持不出來，員警勸阻無效轉而強力制伏送辦。（圖／翻攝自臉書《桃園人桃園事》粉絲專業）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子上月25日凌晨佯稱要找朋友，卻突然闖入社區1樓民宅，屋主根本不認識許男，許男G手持滅火器砸破民宅玻璃闖入後大吵大鬧，堅稱有人要殺他，躲在房間內堅不出來，屋主報警處理。員警到場見許男持水果刀拒絕配合，僵持許久後，破門以辣椒水合力制伏情緒失控的許男，依入侵民宅與毒品管制條例與毀損等罪嫌移送桃檢偵辦。

受害社區住戶將影片上傳《桃園人桃園事》臉書粉絲專業，質疑平安夜當晚凌晨2點，一個吸毒犯闖入家裡，用滅火器砸破玻璃入侵客廳，當時被嚇死了，住家社區保全竟然沒聽到？請問保全公司在幹嗎？完全沒有盡到看管社區責任，質疑保全管理太鬆散…該如何向保全公司求償？引發大批網友留言。

警方指出，12月25日凌晨2時許， 桃園警分局埔子派出所接獲報案指稱，26歲的許姓男子凌晨闖入社區要找朋友，朋友出來要帶許男到其住家時，許男聲稱有人要殺他，想藉助朋友家幾天避避風頭，但突然情緒失控，手持社區滅火器砸破1樓民宅玻璃入侵屋內大吵大鬧，屋主立即打電話請求警方協助。

▲桃園市許姓男子上月底拉K後產生幻覺，員警合力制伏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場後要許男配合出來說明狀況，但許男拒持不配合，員警從門縫看到許男手持水果刀，立即喝令許男把東西放下來，許男就是不開門，雙方僵持許久後，員警趁許男不注意衝入房間內，以警棍打落其手中水果刀，再以辣椒水噴灑，合力壓住許男後為其上銬帶上警車。

由於許男情緒失控，員警質疑許男是否有吸毒？許男坦承有吸食Ｋ他命，但吸毒後一直以為有人要殺他，所以才想到朋友家躲藏幾天避風頭，進入社區後很害怕，才想找地方躲起來，員警訊問後依入侵民宅、違反毒品管制條例與毀損等罪嫌移送桃檢偵辦。

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