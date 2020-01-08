蕭美琴創意文宣再一波　鼓勵暗中支持的選民「惦惦投」

▲▼爭取連任的民進黨花蓮立委蕭美琴推出「惦惦投」系列文宣，主打「惦惦投給惦惦做事的人」。（圖／蕭美琴辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

選舉進入最後倒數，爭取連任的立委蕭美琴推出「惦惦投」系列文宣，包含看板、布條、貼紙、網路圖卡等等，主打「惦惦投給惦惦做事的人」，畫面以蕭美琴一貫的桃紅色為基礎，前方站著大批人群，有些人露出五官，有些則戴著口罩，象徵因各種因素，無法公開表態支持她的花蓮人，讓許多民眾看了心有戚戚。

蕭美琴指出，花蓮的政治氛圍特殊，常碰到一些朋友不方便公開表態，但私下對她表示支持，或是掃街時遇到鄉親姊妹，依附在她耳邊小聲說：「我會投妳，但不要跟別人講！」還有人會特別跟她說，雖然感念她曾幫忙解決問題，卻不得已被動員到別的陣營站臺，請她諒解。

蕭美琴感嘆，多年來在被操弄成充滿對立和敵意的政治環境中從事選民服務，被當面嗆聲或各種冷嘲熱諷都是常態，她早已習慣。有時候來找她陳情的民眾也躲躲藏藏，不敢在大廳陳情，要進到服務處後方的小房間才能安心，深怕被知道跟她有來往會被算帳。蕭美琴說，因此許多會勘或爭取只能低調進行，就算最後爭取成功，功勞卻變成別人的，也只能惦惦承受。

近期蕭美琴連續推出宣傳影片，新上線的《我是退休公務員，我支持蕭美琴！》當中，也有教師指出，有些老師身兼幹部或主任等行政職，因此不敢明確表態政治立場，可是他們看到蕭美琴做了很多的事情，所以都會暗中支持她。影片上線不到一天就引發近八萬觸及率，不少網友對「暗中支持」表示深有同感。

蕭美琴表示，在如此特殊的政治環境中，支持者面對的壓力可想而知，並呼籲選民，無論什麼原因導致無法公開支持蕭美琴，投票都是匿名行為，不會有人知道你投給誰，因此請惦惦投給惦惦做事的人！

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