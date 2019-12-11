竹市府攜手新竹科學園區　宣布2021年新建軟體大樓

▲新竹市長林智堅11日出席致賀新竹科學工業園區39週年園慶。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅11日出席致賀新竹科學工業園區39週年園慶，強調上任來與新竹科學園區合作，在科技部協助下打造36公頃「竹科X」產業園區，其中，園區軟體大樓近期通過可行性評估，將在2021年動工新建，除感謝新竹科學園區與科技部支持，林智堅也表示，將持續與竹科攜手合作，讓竹科X成為下個世代的創新產業園區，一起為台灣新創與科技產業的發展共同努力。

林智堅表示，新竹這座城市的發展與竹科密不可分，他上任來與科學園區、科技部緊密合作，三方協力推動照顧產業、提高產值、壯大市場，服務人民與產業；林智堅市長說，照顧產業方面，他上任後推動交通123，透過智慧交通、拓寬新闢道路與寶山調撥車道等方式改善塞車，地方長期爭取的五楊高架向南延伸也完成可行性研究，多管齊下、中央地方共同努力，解決困擾「竹科人」多年的塞車問題。

第二項合作，是共同「提高產值」，林智堅表示，他上任後非常積極，與竹科管理局協調中油與台肥，在公道五路上打造36公頃的「竹科X」產業基地，將是台灣最具人文藝術氣息的產業園區，他也說，感謝王永壯局長、陳良基部長支持竹科X計畫，尤其，新竹科學園區將在110年在竹科X基地興建軟體大樓，是下個世代產業發展的重要里程碑。

「透過城市交流，帶領台灣與產業走出去」林智堅也強調，市府攜手竹科業者合作拓展海外市場，讓世界看見台灣豐沛的高科技能量，大家攜手合作為科技產業與台灣走向全球而努力

科技部長陳良基表示，科學園區扮演全國最重要的出口力道，科學園區的建立不只影響新竹，更改變台灣與這一世代的人，他強調，要創造一個新的產業環境給下一世代，竹科未來十年的發展藍圖要與包含新竹市在內的多方合作，創造年輕人更多的機會，為年輕人著想，他也感謝林智堅市長對竹科的支持與協助，中央與地方共同肩負為下一世代年輕人未來發展的使命感，持續壯大竹科。

竹科管理局長王永壯表示，園區未來十年的發展藍圖在科技部的支持下已經完成，其中會與新竹市政府共同發展竹科X產業園區，以軟扶硬，推動產業轉型，竹科今年有超過40家新進廠商，產值持續破兆，期待未來與各界一同努力，持續壯大台灣的高科技產業鏈。

產發處長張力可表示，林智堅市長上任後結合中油、台肥共36公頃土地，與科技部、科管局合作打造「竹科X」產業園區，將聚焦AI（人工智慧）、IOT（物聯網）產業，目標創造400億的產值、1萬個工作機會，在林智堅市長努力下，ASML台灣總部於去年底進駐竹科X，亞矽谷計畫辦公室未來也將進駐，而在上個月新竹科學園區完成竹科X基地設置軟體園區可行性評估，即將在2021年新建軟體大樓。