「對抗惡勢力絕不妥協」陳吉仲籲農民：唾棄選前操作高麗菜、花生行為

▲陳吉仲說，對抗惡勢力絕不妥協。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會近來遭批曾大量收購高麗菜，結果直接銷毀，還有雲林花生之亂風波也不停。主委陳吉仲今（8日）回應，農業要有專業處理，農委會責任是百分百確認農民收入穩定，對抗惡勢力在大選前操作此議題，自己絕不妥協，呼籲全國農民一起唾棄這些事。

陳吉仲今早到松山機場視察春節防非洲豬瘟整備作業，媒體問農委會大量收購高麗菜，結果直接銷毀。陳吉仲說，農業要有專業處理，所有農產品本來就有上、中和下級品，下級品做不同處理，讓農民將上、中級品賣更好價格，本來就是這樣的模式，去增加農民收入，在大選前做這樣非專業操作，對農民傷害是最要不得，農民要唾棄這樣行為。

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媒體也問農委會要用每公斤40元收購花生，結果農民登記只有30元，是否有落差？陳吉仲表示，花生之亂是誰在造成？農委會責任是百分百確保農民收入穩定，操作花生價格這種惡勢力是最要不得的，並說他自己出身農家，對抗這種惡勢力，絕對不妥協，一定走到第一線。接著說影響農民所得和價格還來操作，呼籲全國農民要唾棄這種行爲、邪惡勢力和相關人物。

有媒體想繼續追問花生登記價是40元？和高麗菜銷毀問題，陳吉仲不正面回應問，針對非洲豬瘟還有沒有問題？最後才說，相關不專業炒作資訊，最後傷害的是種高麗菜農民，希望相關媒體要有專業精神去報導農民想法，強調價格都維持在很好的水準。