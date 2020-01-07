陸2019減稅降費超8兆元　拉動全年GDP增長0.8%

▲大陸推動減稅降費，以促進經濟健康發展。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／上海報導

各界關注2019年大陸GDP增長率，在本月中國家統計局公布之前，稅務總局先行曬出2019全年實施「減稅降費」的成績單，其中，全年大陸各部門、企業累積新增減稅降費規模超過2兆元（人民幣，下同，約合新台幣8.62兆元），佔GDP比重超過2%，推算拉動全年GDP增​​長約0.8個百分點。

根據中國政府網今日發布訊息，在昨（6日）召開的大陸全國稅務工作會議上，進一步要求2020年，全國稅務系統要統籌做好減稅降費和組織稅費收入工作，積極促進「六穩」和高質量發展，下更大氣力鞏固和拓展減稅降費成果，讓納稅人、繳費人有更多獲得感。

▲各界關注大陸2019年經濟發展成績單。（圖／CFP）

該會議強調，2019全年，全大陸共累計新增減稅降費超過2兆元，佔GDP比重超過2%，拉動全年GDP增​​長約0.8個百分點，所有行業稅負均不同程度下降，有效激發市場主體活力，增強經濟發展信心，特別是深化增值稅改革後，月均淨增一般納稅人8.88萬戶，相當於改革前的近兩倍。

在對於外貿出口的幫助方面，會議也提到， 2019年，全國稅務部門組織稅費收入18.3兆元，其中稅收收入（已扣減出口退稅）14兆元，年增1.8%；累計辦理出口退稅1兆5740億元，增長4.8%，有力支持了外貿出口。

對於2020年，會議表示，將繼續深入貫徹《優化營商環境條例》，並全面建成政務服務「好差評」制度體系，面向企業和群眾需求提供更便利的稅費服務，深化稅務系統放管服改革，和落實優化營商環境五年工作方案等，同時優化發票服務方式、提高辦稅繳費效率、加大權益保護力度，促進稅收營商環境持續優化。

根據大陸國家統計局訊息，將於本月17日舉行國民經濟運行情況新聞發布會，將公告2019年GDP總量、增長率等一系列經濟數據。